  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/04/2025

南記全新港式混醬套餐，抽限量迷你粉麵套餐玩具盲袋；譚仔港式咖喱湯米線會員送飲品優惠

#米線 #南記粉麵 #FoodNews #譚仔 #著數優惠 #玩具
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 香港仔南記粉麵、譚仔

　　最近，香港仔南記粉麵及譚仔不約而同推出港式口味麵食，究竟邊款係你心水？先講南記粉麵，其港式混醬套餐有10款經典港式配料任你揀，不過最吸引還是限量迷你粉麵套餐玩具盲袋，粉絲必儲！另外，譚仔港式咖喱湯米線香辣惹味，會員惠顧套餐可獲指定飲品有著數！

 

香港仔南記粉麵全新推出「港式混醬套餐」

 

　　香港仔南記粉麵新推「港式混醬套餐」，有鵝腸、魷魚鬚、牛百葉、豬頸肉、麵筋等10款經典港式配料以供選擇，2餸或3餸自由選餐可以選心水配料，再配上以沙茶醬、南記粉麵自家炸醬等5種醬混合而成的混醬及油麵，絕對是「港」味濃！

 

 

　　唔知點揀，直接order南記「混醬大雜錦套餐」， 9款配料集於一身，一次過食盡多種滋味！同場更加推了大混醬、中混醬及小混醬3款混醬小食，小食以沙茶醬、南記炸醬等5款秘製醬汁混為一體，大混醬、中混醬及小混醬系列小食各有組合。以口感彈牙咖喱炸魚蛋、入味爽脆豬皮及清甜蘿蔔組成的小混醬；嫩滑鴨血、惹味香口麵筋及清甜蘿蔔組成中混醬；爽口彈牙鵝腸、口感十足魷魚鬚、清甜蘿蔔及口感彈牙咖喱炸魚蛋組成大混醬。為你配搭好必食推介，滋味隨心，總有一款適合你！

 

「港式混醬套餐*」配芒果冷泡鐵觀音(凍)2餸自由選餐：$55起
3餸自由選餐：$60起；混醬大雜錦套餐：$68起（*湯底可選大、中、小辣）

 

小混醬原價$28，加配小食優惠價$18;中混醬原價$36，加配小食優惠價$22;
大混醬原價$38，加配小食優惠價$24

 

芒果冷泡鐵觀音(凍) 強勢回歸，香甜芒果汁配以冷泡鐵觀音好解辣
單點價：$22起 （套餐價：$7）

 

迷你粉麵套餐玩具盲袋

 

　　粉絲必儲！南記首次推出迷你粉麵套餐玩具盲袋，將招牌美食以以袖珍方式完美還原，包括南記招牌河配可樂﹑招牌春卷魚片米線配凍仙草奶茶、招牌春卷牛腩米線配凍豆漿及魚皮餃清湯米線配凍檸檬茶，的骰可愛，限量發售具收藏價值！ 

 

4款迷你粉麵套餐玩具盲袋隨機發售原價$25，港式混醬套餐加配價：$12

 

譚仔港式咖喱湯米線系列

 

　　除此之外，譚仔首次推出港式咖喱湯米線，咖喱湯底以港式咖喱汁加入譚仔獨創配方炮製以成，惹味濃郁！三款絕配咖喱湯米線的全新港式配料，包括咖喱牛腩、咖喱雞件及釀紅腸（三選二），咖喱牛腩軟腍入味，是聯乘由獲香港品牌發展局及廠商認可為香港名牌的食品供應商 - 唐順興，牛腩肉質軟嫩，每一啖都充滿濃郁的肉汁，肉味香濃。釀紅腸亦別具特色，油香四溢的紅腸釀上又厚又彈牙的鯪魚肉，再煎至金黃焦香，配上咖喱湯汁，絕對讓人一試難忘！  

 

 

　　留意，咖喱湯米線含有紅椒、腐皮、韮菜及芽菜等配料，預設湯底辣度為10小辣，亦可按客人喜好選擇辣度，辣度由5小辣起（如加辣需另收$1）。凡點選一餸或以上之米線即可以HK$2 轉配咖喱湯。譚仔 APP 會員更可享有專屬優惠，套餐送指定飲品或汽水一杯。

 

港式咖喱湯米線配咖喱牛腩、咖喱雞件及釀紅腸（三選二） $51

 

鹽香嫩鴨胸  $18

 

龍眼蜜綠茶特飲（左）售價 ：加配價$14；單點價$18；百香果石榴珍珠特飲（右）售價 ：加配價$14；單點價$18

【你點睇？】中國對美關稅措施實施反制，同樣加徵34%關稅，據報亦不會批准TikTok分拆出售。你是否支持？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#米線 #南記粉麵 #FoodNews #譚仔 #著數優惠 #玩具
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰｜憂經濟衰退滙控再走弱，惟大摩力撐未來兩周跑贏大市，低...

11/04/2025 12:38

關稅戰

特朗普亂加關稅，意欲何為？

11/04/2025 07:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk