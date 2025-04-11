復活節新戲速遞：港產片《謊島美人魚》溫碧霞熟女網戀、談善言《搗破法蘭克》入圍國際電影節，以及兩套外語片揭露血淋淋的戰爭歷史

復活節將至，不少電影趕著這個檔期推出猛片，其中這5套重點電影，有適合一家大細觀看的日本動漫《忍者亂太郎 毒菇忍者隊最強之軍師》，香港電影就有15歲便入行拍戲的溫碧霞主演的《謊島美人魚》，飾演熟女打破年齡界限，與年輕男展開網戀故事；還有角逐金像獎最佳女主角獎項的談善言，聯同林家熙、岑珈其主演電影《搗破法蘭克》，三人組成劫富小隊名為「法蘭克」。還有兩套外語片《戰役》及《哈爾濱》都講及戰爭，令觀眾有不少反思。

1.《謊島美人魚》4月17日上映：

由溫碧霞（Irene）及台灣男演員禾浩辰主演的英皇幽默愛情小品《謊島美人魚》，故事講述知名電影評論網紅化身AI人工智能，潛入電影世界評論最新爛片《人魚愛上我》主創背後的真實故事。

故事中，潦倒編劇「樂」與母相依為命，偶爾在網上認識十分欣賞樂的神秘少女，樂以為覓得「真愛」並為之直奔海島，既為愛情亦為拍檔強介紹的工作。可惜愛情和事業也失意，本應失落的樂卻莫名其妙與民宿老闆娘「文」遇上。文受前夫情傷，之後失去自信在網絡上尋求心靈慰藉， 文自從交上了樂這個網友之後被打動，而樂在文的帶領下也找到寫作靈感，並邀請文一同合編美人魚的故事。樂發現網戀的「真愛」就是懷春熟女文，一時接受不了傷心離開。後來經歷父母離世，才明白世界上情感縱使起源於謊言，而且愛情並沒有年齡限制，結局也能如童話般美好。

溫碧霞憑此戲勇奪「亞洲國際青年電影節」最佳女主角，令她回想由15歲拍第一部電影被提名最有前途新人獎，直至現在自己對電影熱誠不變。她對這套電影寄予厚望，早前去過多個大型影展，與世界各地電影人推介這部電影。

2.《搗破法蘭克》4月17日上映：

由蔡康凝執導，談善言、林家熙、岑珈其、楊偲泳主演電影《搗破法蘭克》，故事講述紀月（談善言 飾）投身社會有無力感，她忽發奇想，與其找工作做社會奴隸，不如自己掌控命運，以自己的方法「做世界」，打造屬於自己的職業生涯。而她想到的方法是，一邊去犯案，一邊將片段上載至互聯網，將自己打造成「打劫界KOL」。後來犯傷人罪被捕，從而認識同為罪犯初哥的陶俊（岑珈其 飾），以及紀月青梅竹馬的Hugo（林家熙 飾），三人組成劫富小隊名為「法蘭克」。三人各懷奇技，互補不足，專針對富豪做對象「劫富濟貧」，後來更捲入洗黑錢陰謀。

《搗破法蘭克》打破過往傳統犯罪電影風格，顛覆一貫拍攝手法，這套電影早前入圍「第22屆西班牙亞洲夏日電影展」 競賽部份，並且入選「第24屆紐約亞洲電影節」。而女主角談善言更是今屆第43屆香港電影金像獎的最佳女主角大熱之一，演技被受認同，加上前輩黃秋生前輩曾公開大讚她，可以說是信心保證。

3.《戰役》（Warfare）4月17日上映：

由奧斯卡金獎品牌 A24 再度推出最新電影《戰役》，由《28日後》編劇兼《美帝崩裂》導演阿歷士嘉倫（Alex Garland），跟前海豹突擊隊員雷曼杜沙（Ray Mendoza）聯手執導作品，電影把雷曼杜沙當年參與伊拉克戰爭的第一身記憶，栩栩如生地在大銀幕上，震撼觀眾眼球，以超真實的戰爭現場，血肉橫飛的一面呈現於觀眾眼前，電影同期還推出IMAX 版本。

電影以「沉浸式戰爭實感」，超寫實的拍攝手法，把前線士兵的壓力和恐懼呈現出來，戲內有多場槍林彈雨場面，氣氛相當緊張。故事以伊拉克戰爭為背景，講述一隊美軍海豹突擊隊執行任務期間，遭遇敵軍重圍，等待救援隊伍期間，面臨資源短缺險死於戰場，在環境超級惡劣下求生。

4.《哈爾濱》4月17日上映：

由韓國男神玄彬、朴正民、趙宇鎮、全汝彬、劉宰明及朴勳主演的韓國間諜戰動作電影《哈爾濱》，改編自歷史，講述韓國「國民英雄」安重根率領獨立軍，於1909年前往哈爾濱暗殺韓國首位日本統監伊藤博文的故事。安重根在這次行動取得成功，立即惹來日軍追捕、最後殉亡。

這套電影去年在韓國已經上映，之後在其他亞洲地方陸續播放，玄彬宣傳這套電影，是他入行以來，「精神上最艱難的作品」，精神和身體上都受到沉重考驗。其中拍攝執行死刑的一幕，精神壓力太大，在片場爆喊。拍此片時，使他對殉國烈士的敬意，情緒波動極大，情感長時間未能平伏，足足花了一日來定心神。

這戲在雪地拍攝戰鬥場面，於韓國光州實地取景，拍攝約有一星期，當時降下數十年難得一遇的暴雪，拍攝時都出現困難，玄彬曾接受訪問時表示，拍攝時戲服內、甚至底褲也充滿了泥濘，十分辛苦，但拍攝出來效果很好也感安慰。