  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    北上食買玩
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/04/2025

輕鐵電子「貓狗同行證」$99開售，月內搭乘不限次數！必讀寵物乘車小貼士與注意事項

#本地遊 #寵物 #輕鐵 #貓狗同行試行計劃 #港鐵 #貓狗同行證
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: 港鐵、香港愛護動物協會fb

　　早前，港鐵宣佈於輕鐵推出「貓狗同行」試行計劃，5月1日起逢周末假日先行先試，適逢4月11日為國際寵物日，今日開始發售五月份輕鐵電子「貓狗同行證」（售價：港幣 $99），主人可於5 月初連假與毛孩率先一齊搭輕鐵四圍玩，即睇乘搭注意事項、寵物主人乘車小貼士及購票詳情。

 

　　

港鐵公司於今年五月一日起試行為期兩個月的輕鐵「貓狗同行」計劃，讓主人 可於周末及假日攜帶貓狗一同乘搭輕鐵出行。

 

　　港鐵早前宣布將在輕鐵推出將於5月1日起推行、為期兩個月的「貓狗同 行」試行計劃，讓主人可於周末及公眾假期攜帶貓、狗乘搭輕鐵。每位乘客需購買並持有「貓狗同行證」方可攜帶貓、狗乘搭輕鐵，每位同行證 持有人每程可攜帶一隻貓或狗，只限於周末及公眾假期乘搭輕鐵；除貓狗外， 恕不接受其他寵物進入輕鐵月台及輕鐵車輛。各位寵物主人需注意以下幾點︰

  • 乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕鐵車輛及輕鐵月台範圍，專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章
  •  乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廂的車尾位置
  •  乘客於旅程中須確保貓狗完全留在袋內及不會露出身體任何部位

 

　　

乘客在進入輕鐵月台範圍前，須將貓狗完全放入專用袋或背包內並關好，中途不可開啟，直至離開輕鐵車輛及輕鐵月台範圍。

 

　　

專用袋的尺寸必須符合現行的行李規章，寵物袋長闊高相加的尺寸總和不得超過170厘米，而任何一邊長度均不得超過130厘米。

 

  • 乘客不可使用任何寵物車或有輪的載具（如買餸車）去運載動物進入輕鐵鐵路 處所範圍
  •  乘客須如常支付本人車費

 

 

寵物乘車小貼士

 

　　如果寵物比較少外出，主人宜多加留意及做足準備，香港愛護動物協會建議貓狗主人預先掌握乘車小貼士，例如預備通風透氣、空間充足的專用袋，讓貓狗能輕鬆轉身和保持舒適。主人亦應先讓牠們熟習袋內環境、候車時留意列車駛過的氣流及聲響、出行前先讓狗隻如廁等，讓愛寵搭乘輕鐵時更放心舒適。專用袋內可放置吸濕墊，身處輕鐵鐵路處所時主人亦應全程牢固關好專用袋，以免貓狗走失。

 

 

　　除此之外，主人應於出行前留意寵物的身心狀況是否適合乘坐輕鐵。若寵物於乘車期間出現不適、異常行為（如過度吠叫、掙扎）或其他緊急情況，為了寵物安全著想，乘客請立即於下一站落車。如需要開啟寵物袋，請先離開輕鐵鐵路處所。

 

$99輕鐵電子「貓狗同行證」不限次數搭 即日開售

 

港鐵於4 月11日國際寵物日開始發售五月份輕鐵電子「貓狗同行證」（售價：港幣 $99），MTR Mobile 會員可登入應用程式購買，於五月的周末及公眾假期，根據條款及細則攜帶一隻貓或狗，不限次數乘搭輕鐵。

 

 

　　每名貓狗主人每月可購買一張「貓狗同行證」，而在攜同牠們乘車時，乘客仍須如常繳付其車費。如遇到港鐵職員查詢，乘客請打開 MTR Mobile 應用程式，展示有效的輕鐵電子「貓狗同行證」，不接受其他任何形式的展示（如截圖）。

 

 

　　留意， 「貓狗同行證」為電子而非實體憑證，有效期為每張同行證上顯示的公曆月並 不設自動續期。 持有「貓狗同行證」的乘客可於該公曆月內的星期六、日或公眾假期按守則攜 帶一隻貓或狗無限次乘車。  每名乘客只可以購買當月及下一個月的「貓狗同行證」各一張。

 

　　

乘客攜同貓狗時，須於輕鐵車輛的最後一道門上落（雙卡車輛則首尾兩卡的最 後一道門均可上落），乘客與所攜貓狗於車程期間須逗留於車廂的車尾位置。

 

輕鐵電子「貓狗同行證」

售價：港幣 $99元

售賣點︰4月 11日起即可到 MTR e-Store購買

https://www.mtr.com.hk/ch/customer/main/pet-carrying.html

 

 

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#本地遊 #寵物 #輕鐵 #貓狗同行試行計劃 #港鐵 #貓狗同行證
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美國再加內地及香港小額包裹稅至120%，阿里京東...

11/04/2025 17:02

關稅戰

特朗普亂加關稅，意欲何為？

11/04/2025 07:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk