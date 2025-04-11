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11/04/2025

油價 | FOCUS | 國際油價崩跌，OPEC+逆向增產藏權謀

#油價 #沙特阿拉伯 #能源霸權 #布蘭特原油 #頁岩油 #增產 #關稅 #OPEC
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　　周三（9日）跳升的油價，周四（10日）重回2021年以來最低，顯示中美惡鬥引發全球衰退的陰影揮之不去。離奇的是，靠「油」發家的OPEC+（石油輸出國組織及俄羅斯）不惜自砸飯碗，宣布5月起擴大增產規模三倍。而美國3月CPI錄5年來首次環比下降的好消息背後，是高盛及EIA（美國能源信息署）大幅下調今年油價預測。特朗普吹噓「油價跌了」，代價會否是美國的能源霸權？

 

WTI失守60美元，巴菲特賬面損

 

　　油市喪鐘已響？1月中雙雙企於80美元以上的布蘭特（Brent）及西德克薩斯（WTI）原油期貨，自「解放日（2日）」後愈跌愈急，後者最新失守60美元大關，拖累衡量能源價格變動的S&P GSCI Energy指數月初至今暴挫15%。

 

油價 | FOCUS | 國際油價崩跌，OPEC+逆向增產藏權謀

西方石油、艾克森美孚、雪佛龍最新股價，較高位分別回吐49%、23%、20%。

 

　　面對美國3月CPI錄5年來首次環比下降（其中能源CPI降2.4%），特朗普發推高呼「油價降了」、「通脹降了」，渾然將一班石油大亨金主抛諸腦後。西方石油、艾克森美孚、雪佛龍最新股價，較高位分別回吐49%、23%、20%；持有西方石油28%股份的股神巴菲特，帳面損失料達50億美元。

 

無視財赤，沙特帶頭下月大增產

 

　　最離奇的是，EIA下調全球石油需求由每日120萬桶至90萬桶之際，OPEC+於「解放日」當天出其不意宣布，5月起每日增產41.1萬桶，為原計劃13.5萬桶的三倍，可謂向油價的傷口上撒鹽。高盛最新稱，「石油之王」沙特今年財赤可能飆升至670億美元，較早前石油巨擘沙特阿美亦預計，2025年股息將由去年的1240億美元，大降三成至850億美元。

 

油價 | FOCUS | 國際油價崩跌，OPEC+逆向增產藏權謀

OPEC+於「解放日」當天出其不意宣布，5月起每日增產41.1萬桶，為原計劃13.5萬桶的三倍。

 

　　那麼，表面看是沙特王儲薩勒曼（MBS）帶頭向特朗普示好，以及懲戒伊拉克、哈薩克斯坦等長期未遵守指定配額的「壞孩子」，OPEC+自殘式增產的背後意圖到底為何？最大可能即是不惜以本傷人，鞏固市場份額。

 

頁岩油臨逆風，衝擊美能源霸權

 

　　一直以來，OPEC+的最大競爭對手美國頁岩油巨企，鑽探新井並獲利的關鍵平衡點約為62美元。特朗普關稅已令頁岩油公司面對成本（如鋼管、機械）上升威脅，油價走跌更將擠壓高成本生產商的債務槓桿，最終恐令其關閉鑽井平台、推遲新的鑽探以削減資本支出，此長遠而言，將有利於沙特。

 

油價 | FOCUS | 國際油價崩跌，OPEC+逆向增產藏權謀

特朗普關稅已令頁岩油公司面對成本上升威脅，油價走跌更將擠壓高成本生產商的債務槓桿。

 

　　無獨有偶，德州參議員克魯茲近日大肆批評特朗普的關稅政策，其所在的德克薩斯州正正是美國頁岩油中心，僅二疊紀盆地日產量就高達每日630萬桶，牽涉45萬個直接就業。此外，美國頁岩油生產商在3月發布的達拉斯聯儲能源調查的匿名回覆中，也嚴厲批評關稅政策。

 

　　簡而言之，當特朗普為短期政治利益歡呼「油價跌了」，美國能源霸權的根基－－頁岩油產業正處於巨大的不確定性中。

 

撰文:金子安

 

 

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