職場女王︱獅子管理學（下）︰好老闆極罕見？新管理層一升職就變樣，打工仔被剝削如何是好？

雖然時代不斷進步，但有很多道理原則是不會過時的，歷史不斷重演，是因為人類重複犯相同過錯。尤其是涉及人性的自私面，為了一己私利，為了令自己的利益最大化，不擇手段，無論我有多看不過眼，不得不承認是人類的劣根性。但是為了看對方不順眼，或者自己不好過大家都不能好過，殺敵300自損3000，甚至玉石俱焚攬炒陪葬在所不惜，有需要嗎？值得嗎？

有讀者問我，為甚麼豹會聽命於獅子？傻的嗎？獅子生來就是萬獸之王，誰敢挑戰他的權威？激怒獅子武力鎮壓，死無全屍！那為甚麼狼群會聽命於豹？因為狼有被馴服的基因，而且絕對遵從上級指令，只要搞掂狼頭，狼群自會俯首乖乖跟從聽命。

故事角色在現實中，獅子就是老闆，豹就是高管，狼群就是員工下屬。之不過故事始終都只是故事。職場中，像故事中的獅子的老闆，下屬工作管理遇到問題，不是只會咆哮嚇窒，而是做好榜樣示範，還有耐性解說箇中因由，讓下屬從中學習成長，我未曾見過有幾多？若然大家有機會遇上的話，真的要好好珍惜，這種級數的老闆，實屬罕有。

至於豹，其實好多新管理層的管理，都不知道管理究竟是甚麼一回事。因為工作表現理想，或者年資經驗夠，因而被升職，但是究竟升職前要作些甚麼準備？不論是心態上思維上還有工作上，根本沒有人教過講過。如果自己的上司老闆是正面教材的話還好，要是跟錯老闆見到的都是反面教材的話，就會出現一個很常見的現象：一升職，就變了！

狼就是員工，管理層搬龍門司空見慣，習以為常啦！只不過分得的肉渣還是能夠飽肚的話，繼續做都無可厚非。但要是根本被剝削的話，其實可以轉隊的！

不是廣告時間，而是誠意推介，買本我的著作『動物扮公室』肯定幫到你！

「績效管理」、「末位淘汰法」、「職場競爭」、「官場規則」、「和諧社會」，大家明白未？獅子管理學，大家學到未？