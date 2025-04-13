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13/04/2025

高息定存 | 一周高息定存，本港多間銀行上調定存息，跌市避險有咩選擇？

#理財 #PAO Bank #建行亞洲 #高息定存 #理慧銀行 #大新銀行 #天星銀行 #富邦 #數字銀行 #收息 #工銀亞洲
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　　中美關稅戰全面打開，市況風高浪急，近期港元匯率走強，本地市場對港元資金需求上升，多家本地銀行上調港元定存息，當中，大新銀行分別上調3個月及6個月港元定存年息至3.3厘及3厘，起存額為10萬元，適用於VIP客戶透過分行以新資金辦理。富邦分別上調1個月及6個月港元定存年息分別至3.15厘以及3.25厘，起存額為50萬元，適用於新舊個人客戶透過「Fubon+」手機Apps辦理。

 

高息定存 | 一周高息定存，本港多間銀行上調定存息，跌市避險有咩選擇？

（資料圖片）

 

建行亞洲3個月最高5.58厘

 

　　工銀亞洲3個月定存息可高達5厘，起存額由1000元至10萬元，適用於全新「綜合戶口」、「e時代」或「理財金」之客戶，透過網上或手機APP辦理，先到先得。

 

　　另外，建行亞洲全新貴賓理財客戶透過分行辦理，以100萬至5000萬元開立3個月定存，當中首10%新資金可享5.38厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率；全新私人財富客戶透過分行辦理，以500萬元以上開立3個月定存，當中首10%新資金享5.58厘特惠年利率，其餘90%新資金享另一定期存款利率。

 

PAO bank3個月加至3.25厘

 

　　數字銀行亦上調定存息率，天星銀行上調3個月、6個月及12個月港元定期年息分別至2.9厘、3.1厘及3.1厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　另外，理慧銀行上調4個月港元定期年息至3.31厘，起存額為5萬元，適用於新舊客戶透過手機Apps以新舊資金辦理。數字銀行PAO bank上調3個月港元定期存款年息至3.25厘，起存額為100元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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