  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    貨幣攻略
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
影視娛樂玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

11/04/2025

Bakehouse新品！開心果軟雪糕$58，赤柱店蛋撻送咖啡，沙田店增全日堂食服務

#FoodNews #咖啡 #Bakehouse #著數優惠 #hotDeals #蛋撻 #開心果 #雪糕
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Eunice Chow Photo: Bakehouse

　　開心果控Attention！Bakehouse 本周六（4月13日）起於指定分店推出獨家的西西里島開心果軟雪糕三重奏，開心果fans勁期待！除此之外， 4月21日起品牌赤柱店將全週無休，當日早上 11時前購買蛋撻，即可獲贈一杯咖啡，好著數！沙田店亦將提供全日堂食服務，各位 Bakehouse 粉絲要留意了。

 

西西里島開心果軟雪糕三重奏 外賣 $58，沙田店堂食$68

 

　　Bakehouse  本周六（4月13日）起於沙田店和東涌店推出獨家的西西里島開心果軟雪糕三重奏，幼滑的開心果軟雪糕加上開心果醬和開心果碎粒，再搭配自家烘焙的牛角包脆脆，定能讓開心果控愛不釋口！打算於沙田新城市廣場店享用美食的朋友留意了， 4月14日（星期一）起，沙田店將提供全日堂食服務，客人可於每天下午 3:00 至 5:00 到 Bakehouse 品嚐精緻的下午茶點、咖啡和茶。

 

無論正餐後或是下午茶時光，享用西西里島開心果軟雪糕三重奏同樣滋味又滿足。

 

Bakehouse  沙田新城市廣場店

 

 

4 月21日赤柱店買酸種蛋撻送咖啡

 


 

　　4月21日（星期一）起，赤柱店將全週無休，為慶祝這個特別的時刻，當日客人只需在早上 11:00 前購買一個或以上的蛋撻，即可獲贈一杯咖啡，不限種類和大小。優惠僅限於4月21日在赤柱店使用，每位客人限享一杯免費咖啡。大家不妨趁復活節假期早上到赤柱品嘗酸種蛋撻和咖啡迎接 Good morning！

 

 

Bakehouse（赤柱分店）

 地址：香港赤柱區赤柱大街 116 號地舖

營業時間： 8am-6pm

Bakehouse（沙田分店）

地址︰沙田新城市廣場一期, L2, 247舖

營業時間︰星期一至四 8am-10pm (最後點餐 9pm); 星期五至日及公眾假期 8am-10:30pm (最後點餐 9:30pm)

【你點睇？】美國再對華加徵34%額外關稅，又取消小額包裹關稅豁免，你認為此舉會否對中國的廉價電商有重大影響？► 立即投票

我要回應
更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#FoodNews #咖啡 #Bakehouse #著數優惠 #hotDeals #蛋撻 #開心果 #雪糕
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

關稅戰 | 美國再加內地及香港小額包裹稅至120%，阿里京東...

11/04/2025 17:02

關稅戰

特朗普亂加關稅，意欲何為？

11/04/2025 07:45

大國博弈

高息定存 | 一周高息合集，關稅戰下市況波動，邊間銀行仍有5...

06/04/2025 10:57

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk