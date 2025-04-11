金像獎2025前哨戰｜許冠文對決劉青雲影帝之爭！衛詩雅與鍾雪瑩角逐最佳女主角

第43屆香港電影金像獎頒獎典禮即將舉行，今屆的最佳男、女主角候選人各具份量，競爭相當激烈。大熱的許冠文相隔40年再次角逐「最佳男主角」，與三屆影帝劉青雲鬥得激烈。另外，衛詩雅憑《破‧地獄》於其他電影頒獎禮上獲得多個個人獎項；而鍾雪瑩憑《看我今年怎麼說》的聾人角色，同樣先聲奪人去年成台灣金馬獎影后。鹿死誰手？獎項將於4月27日揭曉。

今屆入圍角逐「最佳男主角」的5位演員，包括許冠文《破‧地獄》、劉青雲《爸爸》、郭富城《臨時劫案》、林峯《九龍城寨之圍城》及游學修《看我今天怎麼說》，每位演員在戲中發揮自己的水準，各有支持者。

現時呼聲較高的，有榮獲首屆香港電影金像獎「最佳男主角」的許冠文，他今次一改冷面笑匠風格，憑《破‧地獄》飾演嚴肅守舊、固執的喃嘸師傅，再度角逐影帝。相隔40多年後再次入圍，戰鬥力驚人，獲很多人支持。早前在「2024年度香港電影導演會年度大獎」中，獲得一眾香港導演同業評選為「最佳男主角」，先聲奪人。

同時，其中一位強勁對手劉青雲，在真人真事改篇電影《爸爸》中，飾演一位父親，原本有一個幸福美滿家庭，面對兒子殺死妻女後，如何面對兒子，並要處理仇恨的心情。他細膩演技表達到角色內心的痛苦掙扎。劉青雲已是三屆金像影帝，今次亦率先得到嘉許，在「第十八屆亞洲電影大獎」奪得「最佳男主角」。

郭富城同是「金像影帝」，今次在《臨時劫案》中飾演悍匪「梅藍天」，由哨牙、爛耳的外型、以及說話方式都十分「騎呢」，不失搞笑一面令觀眾留下深刻印象。他的角色是一個連打劫都要講道理，有禮貌，重原則的刧匪。郭富城的表現跳脫，令人眼前一亮。

另外，尚有兩位首次獲得提名角逐「最佳男主角」的有林峯《九龍城寨之圍城》，以及游學修《看我今天怎麼說》。兩人的角色，一動一靜，林峯飾演從內地偷渡來港的孤兒，於九龍城寨自強生存，有超級多打鬥場面，為角色一改以往官仔骨骨的斯文形象。而游學修在《看我今天怎麼說》中飾演為聾人身分感到自豪的青年，以手語作為母語，追求自在的生活。游學修為了演出這個角色苦練手語，成功展現聾人生活上面對的挑戰，他的演出充份表達到這個角色的自信，甚具說服力。

在本屆「最佳女主角」方面，比較多新鮮面孔，包括有許恩怡、談善言、鍾雪瑩、衛詩雅、區嘉雯，五人在電影中都有出色表演，衛詩雅憑《破‧地獄》已經在其他電影頒獎禮上封后，呼聲甚高，而鍾雪瑩亦憑電影在台灣揚威，成為金馬獎影后。

90年代影星柏安妮女兒許恩怡，在愛情電影《久別重逢》中飾演高中女學生，因一張唱片而與男主角結緣。首次挑大樑信心十足，演出十分自然，而且角色討好，使她更顯得亮麗。

談善言在《虎毒不》中飾演一個新手媽媽，特意增磅以求外形更似產後婦女。戲中的角色，對內要照顧初生幼嬰及家庭矛盾，對外要面對工作及被辭退的壓力，由一開始的堅強性格到最後的精神崩潰，展現了在職母親在社會上承受的重擔。她的演出獲不少人認同，更被黃秋生睇好能獲得今屆影后獎項。

衛詩雅入行多年，已經不是第一次參與電影的頒獎禮，今次憑《破‧地獄》再度角逐影后殊榮。為掌握破地獄儀式中的複雜動作，她花了九個月苦練。戲中她因為當喃嘸師傅的父親重男輕女，一直與父親關係疏離，直至父親過世後，看到父親留給她的「愛的遺書」才得以釋懷。多年的演戲經驗，令她演出不少內心戲時能得心應手。

鍾雪瑩去年初嘗提名金像獎「最佳女主角」滋味，今屆憑《看我今天怎麼說》的聾人角色，憑這角色去年先聲奪人，榮登台灣的金馬影后寶座。戲中用心設計了角色「素恩」的特殊說話腔調及苦練手語，展示角色的心理狀況，以精準細膩的演技將片中聾人女主角的心路歷程活現銀幕。

最後有資深舞台劇演員區嘉雯，她近年才開始參與電影演出，曾在第三十九屆金像獎榮獲「最佳女配角」，今屆於電影《從今以後》中，飾演女同性戀者角逐影后。戲中與她同居超過四十年的愛人突然去世，原本感情深厚的伴侶家人，因喪葬及遺產分配問題和她出現分歧。區嘉雯細水長流的感情演繹，展現無界限的愛，連對手李琳琳也大讚這位拍檔好戲，每個眼神角色，也能帶自己入戲。每位參賽者相當有水準，相信評判在投票時也很頭痛。