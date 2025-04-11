東京新酒店｜雅高集團「費爾蒙東京」7月1日開業！東京鐵塔靚景無邊際泳池 13分可達羽田機場

又有一間五星級酒店於東京開業！雅高酒店集團旗下的「費爾蒙酒店及度假村」將開設首間日本酒店，「費爾蒙東京」（Fairmont Tokyo）將於2025年7月1日正式開幕。酒店為於芝浦區，距離羽田機場只需13分鐘車程，最大的賣點是客房的景觀，東面是寧靜優美的東京灣海景，西面是迷人的東京鐵塔及城市景色，住客更可以在35樓的室內無邊際泳池眺望著東京鐵塔暢泳，是東京市內難得的奢華享受。

費爾蒙東京座落於「BLUE FRONT SHIBAURA」南塔的35至43樓，擁有絕美景觀，大堂位於35樓，更設有戶外露台：東面的露台設有東京灣觀景台，西面的露台則設有泳池和陽台，客人可以盡情放鬆享受，並在日落時分邊享用雞尾酒，邊俯瞰醉人的東京鐵塔景色。



酒店於35樓設有景觀開揚的露台，可以眺望東京灣、台場及彩虹橋。

酒店共有217間客房及套房，分布於36至42樓，面積由52至278平方米（約560至2,992呎），每間房都設有寬敞的落地玻璃窗，讓住客可以無遮擋欣賞窗外漂亮的景色。房間採用色調溫暖的日本栓木（日本輕質硬木）、石英岩石及精緻的黃銅作為設計物料，營造出經典優雅的氛圍。以自傳統日式「緣側」為靈感的優美座位區，為室內與室外之間創造出流暢的過渡空間，又富日本的特色。



FAIRMONT GOLD SUITE - Tokyo Tower View



FAIRMONT GOLD SUITE - City Skyline View



FAIRMONT GOLD Bay View



FAIRMONT Tokyo Tower View Twin



每間客房都放有Nespresso咖啡機。



浴室內放有費爾蒙住客最愛的Le Labo沐浴產品。

酒店內設有配備了最頂級設施及康體服務的費爾蒙水療與健身中心，住客可於20米長的室內無邊際泳池放鬆身心、在室外日光浴平台與放鬆泳池悠閒度日，或在舒適的桑拿中恢復活力，並同時享受東京天際線的壯麗美景。採光度高的健身中心24小時開放，選用頂尖Technogym健身器材，並設有綜合舉重區及兩間專業運動教室，適合旅行時都不忘鍛鍊的客人。以日本為靈感的水療護理Fairmont Spa，配合費爾蒙特有的精油及當地特色產品，為賓客帶來獨特的紓壓之旅。



室內無邊際泳池

費爾蒙東京提供費爾蒙以「酒店中的酒店」為概念的金尊（FAIRMONT GOLD）樓層，令住宿體驗更加卓越。從入住前的溝通安排到精心策劃的酒店內及酒店外體驗，費爾蒙金尊的專屬禮賓團隊致力於提供更高層次的個人化服務與安排。特別禮遇包括專屬入住登記與貴賓休息室、房間樓層的獨特風格與設計元素，以及標誌性的尊享設施，例如免費早餐、下午精緻小點及晚間雞尾酒。貼心的夜床服務令入住體驗更難忘完滿。酒店共有29間套房，包括景觀套房、芝浦套房和總統套房，這些套房均享有寬敞空間、量身定制的家具佈置、精心擺設的藝術品，以及頂級客房設施和用品，住客可使用費爾蒙金尊酒廊。



金尊（FAIRMONT GOLD）貴賓休息室

費爾蒙東京共了5間餐廳及2間酒吧，包括供應炭火燒意大利薄餅、肉類與海鮮的小酒館；融合法式與日式咖啡文化的大堂酒廊；以及設計極具美感及心思，提供融入了現代風味的傳統日本料理，如壽司與鐵板燒。

由即日起至7月24日期間預訂費爾蒙東京的客人，每間客房每晚可獲贈10,000日元酒店消費額，此優惠適用於2025年7月1日至9月30日期間入住的賓客。

費爾蒙東京

網址：www.fairmont.com/en/hotels/tokyo/fairmont-tokyo.html