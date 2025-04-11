元氣壽司慶祝30歲生日 推出超過20款$12壽司！4月15日免費送生日蛋糕！

不經不覺原來元氣壽司已經登陸香港30年，為了感謝fans多年來的支持，由4月15日起推出$12「滿腹之選」餐目，有超過20款壽司卷物，包括最人氣的大切三文魚腩，以及多款新登場的壽司，如炙燒目鰺、富山灣熟螢光魷魚、小肌及炙燒穴子。另外，4月15日更會大派免費30周年生日蛋糕，堂食或外賣都有得送！

除了$12的「滿腹之選」餐目之外，主餐目「賞味‧餐目」亦全面升級，多款壽司、軍艦及手卷新品齊齊加盟，包括酥脆香口的炸軟殼蟹、惹味的脆蒜燒日本真鯛（愛媛縣產）、極上蛇腹大拖羅手卷等。



大切三文魚腩 $12



小肌 $12



炙燒刺身蝦 $12



炙燒穴子 $12



脆蒜燒日本真鯛（愛媛縣產）$24



極上蛇腹大拖羅手卷 $27

壽司以外，元氣的蛋糕都有不少捧場客，為了可以齊齊慶祝生日，元氣於4月15日會向fans大派免費30周年生日蛋糕！當日於店內惠顧堂食，於結帳時每單即可獲贈朱古力芝士蛋糕一件，而到店外賣自取或外賣自取網上訂購消費滿$80，亦可獲贈一件生日蛋糕（不包括第三方平台訂單），一於「有糕同享」！

另外，店內將會有全新設計「冷幽默」餐碟系列登場，這次由元氣兩位「代言人」屋太君和德德領銜主。新餐碟共有8款，各有不同的冷幽默金句，如「人工同壽司一樣，加幾多舊都唔夠」、「Seafood，梗係新鮮好過老」、「Menu 有時終需有，Menu 無時莫強求」，非常有趣！下次食壽司時，不妨留意一下！

元氣壽司

網址：order.genkisushi.com.hk