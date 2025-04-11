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11/04/2025

杭州5米高巨型LABUBU森林秘密基地勁爆場！亞洲首個100倍放大奇趣樂園及期間限定店

#旅遊 #打卡 #Labubu #期間限定店 #杭州 #去旅行 #travel news
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Text: Eunice Chow Photo: 杭州嘉里中心

　　各位LABUBU 粉絲有冇興趣去杭州朝聖？即日至6月8日，潮玩品牌POP MART與杭州嘉里中心攜手，打造國內首個THE MONSTERS森林秘密基地，還原LABUBU的精靈世界，勁多打卡位及互動主題區。不過，最吸引fans一定係同步開幕的期間限定店，有多款限定周邊產品以及備受追捧的THE MONSTERS搪膠盲盒系列。

 

今次所呈現的精靈世界源自POP MART旗下積木品牌POP BLOCKS推出的首期產品—THE MONSTERS森林秘密基地系列。

 

近期最紅的人氣 IP 非LABUBU莫屬，潮玩品牌POP MART與杭州嘉里中心合作，打造國內首個THE MONSTERS森林秘密基地，亞洲首次呈現放大100倍的奇趣樂園。焦點打卡位包括5米高的巨型LABUBU裝置，配合七大主題互動遊樂場景以及10多個LABUBU形象裝置，每位到場粉絲可獲得專屬的身份編碼，一同探索基地，展開停不了的打卡之旅。

 

5米高的巨型LABUBU裝置

 

香港藝術家龍家升（Kasing Lung）創作的LABUBU，以北歐森林精靈為藍本，她們個性活潑，對任何事物都感到好奇，以獨特的藝術魅力俘獲了無數粉絲的心。

 

場內有七大主題互動遊樂場景以及10多個LABUBU形象裝置

 

Fans穿梭商場皆隨處可見LABUBU的身影。

 

森林秘密商店POP-UP STORE亦同步開幕，一系列限定周邊產品包括護照套、THE MONSTERS主題雪櫃貼、充滿趣味的木屋拼搭積木，以及備受追捧的THE MONSTERS搪膠盲盒系列等等。

 

 

除此之外，商場精心準備LABUBU精靈巴士全城巡遊及「全網尋找LABUBU」追蹤活動。在森林秘密基地樂園中，粉絲們一同化身成「精靈夥伴」，免費領取限定秘境護照，完成八大關卡挑戰，收集獨特的精靈印章，體驗創作LABUBU限定拓印的樂趣。全球首場LABUBU無人機大秀更會震撼上演。

 

 

THE MONSTERS森林秘密基地

日期︰即日至6月8日

地點︰杭州嘉里中心

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