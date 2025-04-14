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14/04/2025

特朗普屢改投石車設定

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　近日最多身邊朋友關心的議題是全球股市，4月2日美股開始大跌，隨後全球股市大跌，連「平日沒有兩句」的朋友見面時都會問：「還會跌嗎？怎麼辦？」可見當時大家有多擔心呢！經過數天觀察，小弟也拍片分享對事件的看法（見連結），這裏再補充多一點。

 

　　現今世代，市場效率非常高，但亦有其死穴。經常聽到甚麼因素已被「price in」，代表「被計算了」或「被消化了」，這是甚麼概念呢？股票估值的一般公式中，有一些頗關鍵的數字，例如折現率，哪怕只是一丁點的調整，得出的估值結果也會差很遠。例如，未來每年賺10元，以3%折現率計，未來10年總盈利折算總和為85元；但當折現率調至5%，得出結果為77元，估值立即被向下調整近一成。

 

　　這個折現率對一般傳統公司估值的影響已經不算大，但對一些增長型的公司影響很大。這個概念以前分享過（【價值陷阱 - 高增長回落效應】，相比傳統型公司，增長型公司的下調幅度會以倍數放大。加上，除折現率外，若增長預期同時受影響，估值結果將會跌得更厲害。

 

　　單是折現率與增長率這兩個數字，對估值已經影響甚大，而它們極受經濟預期數字影響，包括經濟增長率預期、通脹預期、利率預期水平等，這些數字預期被調整得很厲害，所以近期股市波動極大。想到一個「投石車」的比喻，市場總能準確計算投出石頭後其落點，可以想象，只要輕輕調校投石車的角度與拉力，石頭的落點會相差甚遠，只要輕輕調較2至3度，石頭落點可能相差數十米。

 

投石車的角度與拉力稍作調整，石頭的落點就會相差很遠。(Shutterstock)

 

　　特朗普上任後問題就來了，他喜歡不斷干擾投石車的設定。今天說些話，明天推些行政指令，令投石車的角度與拉力不斷改變，市場就不斷作出石頭落點的計算，今天是120米，明天得出30米。假設市場是有效的，代表每時每刻的計算結果都準確無誤，只不過設定不斷被調整，反應快，令結果亦變得快。

 

　　還有一點，在近日所分享的影片中也有提到，除了估值關鍵數字被調整之外，還有「不確定性」，情況就如計算投石車彈出石頭時的天氣變化。天有不測之風雲，若遇上狂風暴雨，石頭彈出後的落點定必受到嚴重影響。由於太多不確定性，有些市場看不見或不能估算的因素，所以資金因避險而加大沽壓，亦令股市大跌。

 

　　回看小弟上年11月寫過的一篇文章【特朗普當選之感】，如今特朗普正式上任不到3個月，當日預期的畫面都出來了，強化了我對他這4年任期的看法。特朗普就是這種人，先推冧既有制度，有時會「小試牛刀」，有時會「開天殺價」，有時會「投石問路」，這條路可行就走走看，此路不通便掉頭走。然而，市場一直以來的運作方式並非如此，市場預期投石車的設定定好了就別改，偏偏特朗普每天都在改。

 

　　建議各位別「跟車太貼」，若對特朗普的一言一行、任何動作，都深入分析其最終結果，甚至影響情緒，這不太理想。話口未完，全球關稅表推出數天後，上周三晚就說暫緩90天，全球股市立即大反彈，跟車太貼沒有著數。

 

相關連結：

【侵侵人設 個市點睇】

【高增長回落效應 升得高跌得甘個玄機係邊？】

【價值陷阱 - 高增長回落效應】

【特朗普當選之感】

 

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