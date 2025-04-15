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15/04/2025

逾半台灣年輕男性聞戰即降

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　從拜登到特朗普，美國政府不斷施壓要求台灣增加防務預算。最近一份民調卻戳破美方意圖將台灣武裝為「刺蝟島」，讓大陸攻台增加代價策略的盲點。民調顯示，如果兩岸一旦開戰，大量年輕人選擇投降而不是戰到一兵一卒，這將使花大筆鈔票向美國採購的武器無用武之地。兩岸戰事會在短時間內結束，並沒有機會等到綠營盼望的「美軍馳援」到來。

 

　　台灣深受大學生歡迎的網路平台Dcard，以美國在俄烏戰爭中，拋棄烏克蘭為背景提問：「看到烏克蘭這樣，現在如果『中國』開戰還想要保家衛國嗎？」發文者還列出烏克蘭軍隊和陣亡人數，以及台灣的志願役軍人數做對比，文末發起投票：「現在『中國』開戰的話，會選擇戰爭抑或投降？」

 

如果台灣民眾無戰鬥意志，向美國採購的武器在戰爭時將無用武之地。

 

　　結果顯示，選擇戰爭的男性有22%，女性5%；選擇投降的男性高達57%，女性16%；參加投票的網友合計1萬2251人。民調被前「文化部長」、作家龍應台以「台灣的時間不多了」(The clock is ticking for Taiwan)為題，向《紐約時報》(The New York Times)投書。

 

　　當然馬上有輿論認為，網路投票和正式民調有落差，抽樣不平均，而且有可能被灌票或者出現重覆投票情形。不過，近年各種民調多如牛毛，受訪者經驗豐富，已懂得為了自己利益或者安全，接到來電時未必誠實回答提問。這也是島內在多次選舉前，正式民調和投票結果出現嚴重落差的原因。網路民調起碼是民眾想無負擔和顧慮地表達自己意見的平台。

 

有民調顯示，多達57%台灣年輕男性會在兩岸開戰時選擇投降。

 

　　從近來發生的新聞事件，讓筆者覺得上述民調其實也代表島內某些族群的看法。例如一些大陸配偶因在台鼓吹「武統」言論，遭民進黨當局取消居留權被迫離台，以及部分領有大陸身份證的台灣民眾被取消「國民身份」。幾位好友就讀知名大學的小孩，分別向筆者請教，如果大陸攻打台灣，怎樣自保最安全？是不是先想辦法偷偷去領取大陸的身份證，到時讓解放軍知道是「自己人」就能保平安？更極端的是有人詢問，用甚麼方法可以在台灣加入中國共產黨？孩子的想法天真，但也反映出這個年齡層對兩岸局勢的焦慮。

 

　　而另一新聞是近兩周爆出，民進黨當局內原來潛伏了不少「共諜」，而且身處權力核心，早已取得不少機密。第一波是「立法院」前院長游錫堃的助理盛礎纓，涉嫌收大陸資金，在游錫堃擔任院長期間，洩露要審查的預算和軍事等機密。跟著，「總統府總統辦公室」諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元，以及新北市議員李余典特助黃取榮，也都被對岸收買。最勁爆的是現任「國安會」秘書長吳釗燮，擔任「外交部長」時的助理何仁傑，也遭吸收成為「共諜」，疑將「外交部」的機密資料，提供給對岸情報人員。無怪乎吳釗燮任「部長」期間，台灣與八個國家「斷交」，原來對岸早就知道台灣金援外交等資料。

 

　　被指控為「共諜」的民進黨人士，能夠在經手最高機密的「立法院長」辦公室、「總統」辦公室，以至「外長」身邊工作，肯定是親綠甚至「台獨」色彩濃厚，才能一路高陞到這個工作崗位。值得深思的是，這些有著深綠信仰的人甘願被收買，除了金錢利誘之外，莫非也看出民進黨當局的「台獨」路線繼續走下去，可能會發生對岸「武統」台灣，而先買「保險」？

 

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