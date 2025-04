逾半台灣年輕男性聞戰即降

從拜登到特朗普,美國政府不斷施壓要求台灣增加防務預算。最近一份民調卻戳破美方意圖將台灣武裝為「刺蝟島」,讓大陸攻台增加代價策略的盲點。民調顯示,如果兩岸一旦開戰,大量年輕人選擇投降而不是戰到一兵一卒,這將使花大筆鈔票向美國採購的武器無用武之地。兩岸戰事會在短時間內結束,並沒有機會等到綠營盼望的「美軍馳援」到來。

台灣深受大學生歡迎的網路平台Dcard,以美國在俄烏戰爭中,拋棄烏克蘭為背景提問:「看到烏克蘭這樣,現在如果『中國』開戰還想要保家衛國嗎?」發文者還列出烏克蘭軍隊和陣亡人數,以及台灣的志願役軍人數做對比,文末發起投票:「現在『中國』開戰的話,會選擇戰爭抑或投降?」

如果台灣民眾無戰鬥意志,向美國採購的武器在戰爭時將無用武之地。

結果顯示,選擇戰爭的男性有22%,女性5%;選擇投降的男性高達57%,女性16%;參加投票的網友合計1萬2251人。民調被前「文化部長」、作家龍應台以「台灣的時間不多了」(The clock is ticking for Taiwan)為題,向《紐約時報》(The New York Times)投書。

當然馬上有輿論認為,網路投票和正式民調有落差,抽樣不平均,而且有可能被灌票或者出現重覆投票情形。不過,近年各種民調多如牛毛,受訪者經驗豐富,已懂得為了自己利益或者安全,接到來電時未必誠實回答提問。這也是島內在多次選舉前,正式民調和投票結果出現嚴重落差的原因。網路民調起碼是民眾想無負擔和顧慮地表達自己意見的平台。

有民調顯示,多達57%台灣年輕男性會在兩岸開戰時選擇投降。

從近來發生的新聞事件,讓筆者覺得上述民調其實也代表島內某些族群的看法。例如一些大陸配偶因在台鼓吹「武統」言論,遭民進黨當局取消居留權被迫離台,以及部分領有大陸身份證的台灣民眾被取消「國民身份」。幾位好友就讀知名大學的小孩,分別向筆者請教,如果大陸攻打台灣,怎樣自保最安全?是不是先想辦法偷偷去領取大陸的身份證,到時讓解放軍知道是「自己人」就能保平安?更極端的是有人詢問,用甚麼方法可以在台灣加入中國共產黨?孩子的想法天真,但也反映出這個年齡層對兩岸局勢的焦慮。

而另一新聞是近兩周爆出,民進黨當局內原來潛伏了不少「共諜」,而且身處權力核心,早已取得不少機密。第一波是「立法院」前院長游錫堃的助理盛礎纓,涉嫌收大陸資金,在游錫堃擔任院長期間,洩露要審查的預算和軍事等機密。跟著,「總統府總統辦公室」諮議吳尚雨、民進黨民主學院前副主任邱世元,以及新北市議員李余典特助黃取榮,也都被對岸收買。最勁爆的是現任「國安會」秘書長吳釗燮,擔任「外交部長」時的助理何仁傑,也遭吸收成為「共諜」,疑將「外交部」的機密資料,提供給對岸情報人員。無怪乎吳釗燮任「部長」期間,台灣與八個國家「斷交」,原來對岸早就知道台灣金援外交等資料。

被指控為「共諜」的民進黨人士,能夠在經手最高機密的「立法院長」辦公室、「總統」辦公室,以至「外長」身邊工作,肯定是親綠甚至「台獨」色彩濃厚,才能一路高陞到這個工作崗位。值得深思的是,這些有著深綠信仰的人甘願被收買,除了金錢利誘之外,莫非也看出民進黨當局的「台獨」路線繼續走下去,可能會發生對岸「武統」台灣,而先買「保險」?