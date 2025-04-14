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14/04/2025

天文台︰復活節假期潮濕有霧及炎熱，最高30度；北上玩樂有驟雨！本周初天晴乾燥，濕度僅35%！

#打工仔 #乾燥 #深圳 #驟雨 #炎熱 #北上 #廣州 #復活節 #天氣預報 #天文台 #潮濕
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Text: Eunice Chow Photo: 香港天文台

　　復活節假期plan好去邊玩未，大家最關心假期天氣如何，天文台預料復活節假期天氣日間炎熱，最高達30度，同時天氣亦潮濕或局部地區有驟雨及有薄霧。準備北上玩樂的朋友要留意了，天文台預計一道低壓槽會在本週後期至下週初，為廣東帶來驟雨，大家帶備雨具為妙！

 

　　本港地區今日天氣預測天晴，但部分地區能見度較低。日間炎熱及非常乾燥，吹輕微至和緩偏北風。明天（4 月15日）大致天晴及非常乾燥，濕度只有35 至75%，但能見度較低，而且日夜溫差頗大，市區最高 可達29 度，最低20度，有9 度之差！

 

 

　　本週後期較為潮濕， 4 月17日星期四市區溫度介乎22 至28 度，濕度升至60 -90%左右，部分時間有陽光，日間炎熱。至於大家好期待的復活節假期首天（4月18日）天氣如何呢？

 

 

天文台預料4月18日（五）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光及早晚沿岸有薄霧。濕度75-90% 相當潮濕。

 

4月18日（五）分區天氣預報

 

　　4 月19日（星期六）日間短暫時間有陽光及炎熱，市區介乎24至 28度，大致多雲，有幾陣驟雨，早上沿岸有薄霧。

 

4月19日（六）分區天氣預報

 

新界達31度！夏天來了？

 

　　4月20日（星期日）天氣比星期六更熱，日間炎熱市區同樣介乎24至28度，但上水及石崗最高達30度，打鼓嶺最高升至31度，難度夏天來了？大家外出進行戶外活動記得補充水份。當日預計短暫時間有陽光，局部地區有驟雨。早上沿岸有薄霧。

 

4月20日（日）分區天氣預報

 

　　來到長假期最後一天，4 月21日（星期一）部分時間有陽光。日間炎熱市區介乎24至29度，大埔、天水圍、上水及赤鱲角最高可達29度，打鼓嶺最高升至30度。吹南風2至3級。

 

4月21日（一）分區天氣預報

 

復活節北上有驟雨

 

　　準備復活節北上的朋友要留意了，天文台預料預料一股偏南氣流會在隨後兩三日逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在本週後期至下週初為廣東帶來驟雨。根據中國氣象局廣東廣州地區的天氣預報，星期五及六（4 月18日及19日）會有雷陣雨，溫度介乎20至28度溫暖，而星期日4 月20日則天陰多雲吹微風，天氣似乎不錯。

 

圖片來源︰中國氣象局

 

　　另外，深圳市氣象台預報，4 月18日及19日（星期五及六）將多雲陰天，有短暫陣雨，氣溫23 至28度，天氣溫暖潮濕，而4 月20日及21日（星期日及星期一）深圳更有機會上升至最高30度，預料多雲陰天，局部地區有短暫陣雨，各位準備北上的朋友帶備雨具為妙。

 

圖片來源︰深圳市氣象台

 

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