復活節好去處2025︱姜濤慶生：尖沙咀與銅鑼灣的13大打卡位，主題精品、夾公仔、抽卡機及限定甜品介紹

近幾年姜濤4月30日生日的大日子,成為一眾姜糖的盛事!今年姜濤香港後援會即日起,於The ONE及皇室堡舉辦主題打卡場景及一系列慶祝活動。尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】以後援會首次創作的動畫為創作概念佈置,現場售賣動畫限定精品, fans更可以玩動畫角色抓抓樂夾公仔機及抽卡機等。銅鑼灣皇室堡的【Keung To 430 Blossom Love】則以姜濤全新照片打卡位為主,以及推出多款限定甜點。各位fans趁復活節假期打卡啦!

尖沙咀The ONE的【Keung To The Sweet Diary】由後援會首次創作的動畫【The mini Keung Show】為創作概念,以全新動畫角色首度現身領軍,包括 7個充滿童趣打卡位用上糖果色調、融合標誌桃橙色及柔和的粉藍色作主調,營造充滿童趣和甜蜜的夢幻氛圍。會場內會無間斷播放動畫短片。現場更設有小角落,讓大家可以設計專屬電話殼。

3大好玩互動專區

除了UG2【Keung To The Sweet Diary】7大場景,姜糖們絕不能錯過位於L606的【To My Keung Candies】。場內設有3大互動專區,包括「大型夾公仔機」打卡位、夾公仔機及抽卡機。姜糖們可於現場入手動畫【The mini Keung Show】16款角色,包括小姜姜、小濤濤、動畫版及真人版各10款小卡及3大限定精品流動充電池、旅行轉插及A4及A5文件夾套裝(一套四款)。

To My Keung Candies活動

日期:4月4至21日(逢星期五至日及公眾假期)及4月30日

時間:中午12時至晚上8時#

地點:尖沙咀The ONE L606

動畫中的好友—檸檬姜糖及水獺西多士更化身為吉祥物,並於4月5日起至4月21日的每個周末和公眾假期,以及4月30日分別於指定時間粉墨登陸The ONE UG2與姜糖見面兼合照,詳情請留意姜濤香港後援會及商場社交平台公布。

除此之外,UG2升降機旁(近加拿分道)更設有【The mini Keung Show x Photoism Hong Kong 即影即有相】,特別準備了2款動畫限定相框,讓粉絲們可留下只屬於你和即將邁向26歲的姜濤定格專屬回憶。

The mini Keung Show x Photoism Hong Kong 即影即有相*詳情:

日期:4月3日至5月1日

時間:上午10時至晚上10時#

地點:尖沙咀The ONE UG2升降機旁(近加拿芬道)

收費:每張 HK$90(共兩款,部分收益扣除成本後將用作慈善捐款)

The ONE【Keung To The Sweet Diary】

日期: 4月4日至5月1日

時間:上午10時至晚上10時#

地點:尖沙咀The ONE UG2中庭

