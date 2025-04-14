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14/04/2025

九龍香格里拉推「麵包放題」！20款日式麵包任食+手沖咖啡無限添飲！復活節限定

#麵包放題 #手沖咖啡 #九龍香格里拉酒店 #復活節 #麵包 #Food News
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Text: Katty Wu

　　麵包控及咖啡友留意！九龍香格里拉將於年4月18日至21日復活節期間推出「日本匠藝早餐放題」，有20款日系工藝麵包任食，包括最人氣的日式白吐司、海鹽奶油麵包及明太子法包等，另外手沖日式咖啡亦可以無限添飲！這個復活節就算留在香港，都如同置身日本一樣。

 

　　各款麵包嚴選高級食材製作，麵粉來自擁有120年歷史的日本頂級麵粉廠，加入法國頂級AOP牛油，口感綿密，味道香濃；再配上每日從日本各地直送的新鮮水果、沖繩地道果醬及蘭王蛋等，為味蕾帶核最高級的享受。

 

　　特別推介「迷你明太子法包」，是與灘萬日本料理聯乘之作，日藉主廚將這經典博多名物帶給客人，每個迷你明太子法包將會即席預備，以精心調配的明太子醬鋪滿法包，經雙重烘烤，鹹鮮與酥脆，令人一試愛上。當然不會缺少日式麵包最具代表性的「日式白吐司」及「海鹽奶油麵包」，前者會即席把白吐司加熱，出爐後再在上面放一片軟滑的牛油，慢慢融化的牛油將味道昇華，另可搭配沖繩直送果醬享用；後者經低溫長時間發酵，外層烤至微脆，內裏濕潤綿密，再撒上鹽花，是近年日本最人氣的麵包之一。喜歡酥皮麵包的話，鹹的有「培根蛋酥餅」，甜的有「日式梨子丹麥酥」，選擇豐富。

 

 

日本匠藝早餐放題

供應日期：2025年4月18日至21日

時間：8am-10:30pm

地點：尖沙咀九龍香格里拉大堂酒廊

價錢：每位$188

訂位：按此

 

 

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