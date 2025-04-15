上個周末發生的事情，再次令人困惑，也進一步證明了特朗普貿易政策的不確定性。

2025年4月11日（上周五），美國海關和邊境保護局(CBP)發布了一份通知，列出了將豁免徵收「對等關稅」的產品。

這些豁免適用於智能手機、筆記本電腦、硬碟、電腦處理器、伺服器、內存芯片、半導體製造設備和其他電子產品。

根據道瓊斯公司旗下的Barron's（巴倫周刊）計算，這些豁免涵蓋了2024年價值3850億美元的進口產品，其中包括1000億美元來自中國的商品，佔美國從中國進口商品的23%。新豁免的中國出口商品的關稅稅率降至20%。

這些豁免對消費者來說是個好消息，因為智能手機是現代生活的必需品。你想買一台2400美元的iPhone嗎？但是，比起消費者，關稅豁免的最大贏家是那些在海外組裝產品的科技巨頭公司。

但是，周日（13日）上午，商務部長霍華德。盧特尼克(Howard Lutnick)表示，未來電子產品關稅將再次上調，但他沒有透露具體細節。盧特尼克在政府計劃方面並非最可靠的發言人，因此他的這一表態顯得有些謹慎。

周日下午晚些時候，特朗普終於表態：「其他國家對我們（美國）設置的不公平貿易平衡和非貨幣關稅壁壘，誰也逃脫不了。」「上周五並沒有宣布任何關稅『例外』。這些產品仍需繳納現有的20%芬太尼關稅，它們只是被轉移到了另一個關稅『類別』。」

特朗普還指摘媒體報道了CBP在上周五晚上10時36分悄無聲息地宣布的豁免通知。他還宣布正在「審視半導體和整個電子產品供應鏈」，以尋找可能的新關稅。

特朗普如果不取消半導體的關稅，美國的科技公司可能在一個月，至多5月之前就會全部執笠停工，因為沒有原料。

特朗普的加又唔加，又再話不是不加，使到恒指出現十字星，富時A50期貨在阻力區前止步，投資者樂觀心情要調節下了。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）