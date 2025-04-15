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15/04/2025

復活節好去處2025│昂坪360聯乘「牛仔」漫畫，9位設計師添彩色新裝 港童即日起$30來回坐纜車

#梁詠琪 #林海峰 #塵阿力 #利志達 #黎達達榮 #葛民輝 #Bonnie Pang #Man僧 #復活節 #大嶼山 #Lousy #本地漫畫 #昂坪360 #牛仔 #復活節好去處2025 #昂坪巿集
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Text: wong lin lin rachel Photo: 昂坪360

　　這個復活節，昂坪360為大家帶來以經典本地漫畫《牛仔》主題活動「我的牛仔時代@昂坪360」，與9位本地藝術家攜手復刻一代香港人心中經典，以色彩斑斕的創新元素為黑白漫畫注入新意，把昂坪市集變成漫畫世界，將香港獨特藝術創作推廣給本地及海外賓客。此外，昂坪360推出節日激賞門票禮遇、$30本地小童來回纜車優惠，讓大人重拾經典四格漫畫的美好回憶，同時讓小朋友認識這個代表香港一代漫畫界的「牛仔」。

 

 

　　由即日起至5月25日，昂坪360於昂坪市集圓形廣場設置「牛仔」復活節主題大型裝置，帶領大家走進色彩斑斕的《牛仔》漫畫世界！分別有高舉著復活蛋的「契爺」、提著一籃子復活蛋、戴著應節兔耳朵頭飾的「牛仔」與小狗等，它們延續了《牛仔》漫畫活潑跳脫、令人會心微笑的風格，為這個復活節帶來熱鬧氣氛。

 

 

　　與此同時，在市集的不同角落，展示由9位本地藝術家重新演繹的「牛仔」立體雕塑及平面藝術品。9位本地藝術家包括葛民輝、林海峰、梁詠琪、利志達、塵阿力、黎達達榮、Man僧、Bonnie Pang及Lousy（排名不分先後），以各自的藝術風格，為「牛仔」設計新造型！他們的作品化身立體雕塑和平面藝術品，於昂坪市集的4個地點與大家見面。

 

　　於復活節4月18至21日期間，及5月1至5月5日黃金周期間，凡持有小童來回纜車門票即可免費換領 「我的牛仔」尋蛋遊戲卡乙張。只要找出4個分佈於昂坪市集的「牛仔」打卡點並集齊蓋印，即可獲得限量「牛仔」聯乘昂坪360復活節主題筆袋或套裝，將色彩繽紛的活潑「牛仔」禮品帶回家！

 

 

　　喜歡「牛仔」的粉絲，亦不能錯過由昂坪360與「牛仔」聯乘推出一系列限定商品，商品以「牛仔」遊香港為主題，由畫家利志達設計，融合昂坪纜車、天壇大佛，以及香港地道美食魚蛋、茶餐廳、飲茶等香港文化元素，令「牛仔」轉換新形象。推出產品包括T恤、手提袋、A4文件夾、毛巾、鎖匙扣等限定商品，將從3月29日開始陸續進駐昂坪市集快閃店推出。

 

 

快閃店：

日期： 2025年3月29日至5月25日

時間： 上午10時至下午6時

地點： 昂坪纜車站

詳情： 昂坪360推出一系列與「牛仔」聯乘的紀念品，於快閃店發售

#快閃店開放時間如有更改，恕不另行通知。

 

 

　　影完靚相、又買了一堆戰利品，也可以參加其他活動，參觀人士可以透過手繪彩蛋工作坊，創作屬於自己的藝術品，於4月18至21日復活節假期期間，可憑即日昂坪360纜車門票參加，在繪畫導師的指導下，手繪出具個人特色復活彩蛋。工作坊每日名額有限，額滿即止。

 

 

　　為慶祝這次復活節推出活動，昂坪360推出$30本地小童來回纜車門票優惠，讓各位漫畫迷可以在5月25日或之前帶同家中的小小「牛仔」一起玩，度過愉快的復活節之旅，認識屬於一代香港人心中的經典創作。

 

本地小童來回纜車門票優惠

購買日期：即日起至5月25日

門票使用日期：即日起至5月25日 

適用纜車類別：標準車廂及水晶車廂 （不包括全景纜車）

購買渠道：昂坪360官方網站、官方授權網上平台、東涌纜車站售票處，以及昂坪纜車站售票處

 

 

 

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