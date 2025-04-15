《破‧地獄》超越《復仇者聯盟3》！躍升香港史上第三高票房電影，黃子華期待挑戰第二名

《破‧地獄》由陳茂賢執導，黃子華、許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）、朱栢康主演，連同好戲之人周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩聯合演出的，大受香港人歡迎，有口碑亦有好票房回報。自從清明節推出加長版，再度破票房紀錄，《破·地獄》香港累積票房數字，成為香港史上最高票房電影第三位，已衝破2018年上映的《復仇者聯盟3：無限之戰》。數字令人鼓舞，而且亦代表香港電影繼續再度揚威。

自從《破‧地獄》上映後，除了電影大受歡迎外，演員也受到表揚，電影榮獲香港電影金像獎18項提名，刷新近10年提名最多紀錄。戲中「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康，早前大熱獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝影后及最佳男配角三項殊榮。

同時，《破·地獄》加長版於清明節開畫，大收過百萬票房，電影播出過兩星期，《破·地獄》香港累積票房數字已經衝破2018年上映之《復仇者聯盟3：無限之戰》（票房153,301,337），成為香港史上最高票房電影第三位，亦是三甲之中唯一一部全2D格式電影。

導演陳茂賢感謝觀眾入場支持，成為了電影團隊生命中最美的風景，金像影帝大熱許冠文以文字答謝觀眾：「感想是很高興，很感恩，喜出望外！ 現在要觀眾願意進戲院越來越難，這次的加長版很豐富，更完整，希望票房可以繼續上升！」提名金像獎最佳男配角的朱栢康更為香港電影打氣：「再一次多謝整個《破·地獄》團隊，特別是導演，令到加長版可以面世。更加要衷心多謝每一位入場的觀眾。香港電影加油！」黃子華神笑言：「關於第三位的感覺？最好可以上第二位啦！」

在加長版內，由黃子華飾演的魏道生，個人背景有較多呈現，其中一場講述黃子華跟周家怡於沙灘中深思，「道生」原生家庭的問題，道生與家人緣份淺薄，加入殯儀行業後的經歷為他帶來思考。這一場在畫面上看似陽光燦爛，原來拍攝當日是當時全年最凍的幾天，只得9度，周家怡感恩天公造美捱著寒冷，仍然陽光普照，拍攝出來效果很美。