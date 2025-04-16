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16/04/2025

移民英國｜英國人至理名言︰耐心等待能得到最好的結果，其實是經歷？生活在喜歡走流程的國度，能做的事只有等待

#文化 #英國 #移英港人 #走流程 #按章工作
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　英國人有一句諺語：「耐心等待能得到最好的結果。（Good things come to those who wait.)」，跟中國人有些想法很像，只要堅持努力、耐心等待，便會換來好的結果，用作勉勵喜歡半途而廢的人。過往總是相信，好事多磨，只要努力一陣子，很快會看到成果，一旦結果不如理想，便考慮轉換跑道，畢竟人總不愛把時間浪費在沒有結果的事情上，尤其香港是事事講求效率的地方，我們給予的時間和耐性，其實是有限的。生活在英國一陣子，便會發現歐洲人普遍都相當有耐性，亦相當習慣等待，這個特質並非來自甚麼至理名言，而是生活經歷，因為在這個喜歡走流程的國度，努力把事情完成後，便只有等待。

 

 

在火車站等了30分鐘 班次取消了

 

　　等待是英國人的日常，很多人都試過在火車站等了30分鐘，然後被告知班次取消了，需要再等待下一班未必準時的列車，或者轉乘其他交通工具；又或者在上班途中突然遇到巴士改道，然後全部乘客下車，再等下一輛巴士。在英國生活，等車已是家常便飯，如果要處理文件事務，例如申請牌照、稅項，等待的時間便更長，因為他們喜歡按步就班、走流程，確保每一個步驟不會出錯，若想在英國開一間公司，起碼預留半年至9個月時間，跟局方溝通並處理申請文件，然後等待局方審批。當每一個步驟都需要等待，想急也急不來。

 

真正有效率是不能出錯

 

　　在英國不能有急著把事情解決的心，因為你再急，別人也不會跟著你急，他們只會按章工作，如果因為心急而填錯資料，有機會要重頭來過，再走一次流程，反而把事情拖得更久。朋友D最近處理個人稅務，因為成立一間公司需要商業登記，而他想盡快開始業務，便急著把申請文件完成了。遞交申請後，他卻發現地址一項填錯了，便向稅局提出問題，修改地址，對方竟給出一個無棱兩可的答覆，只有完成申請後收到信件，才可進行下一步，因為一個無心之失，朋友D反而花了更長時間更改地址。所以說真正有效率，是不能出錯。

 

 

美好的事物值得等待

 

　　對很多本地人來說，尤其是老一輩英國人，他們的人生已花了不少時間在等待，不論事情好壞，耐心已成了一塊磨刀石，因此當我跟他們訴說生活中的不如意，他們總會說「美好的事物值得等待」，只要給予時間，便能得到最好的結果，現時生活中的不如意，只是小石頭投向湖中泛起的漣漪，漣漪散去，湖面終會回歸平靜。這些至理名言，都是老人大半生的生活經歷，在英國生活，很多時候不論事情好壞，都要耐性，做好本分後，只能默默等待結果。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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