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15/04/2025

銷售雞湯：路途充滿荊棘？勵志故事分享：積極行動、勇敢提問，成功只離你一步

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  • 梁子驄 Brian

    梁子驄 Brian

    梁子驄，財務策劃十年以上，在資產管理，風險管理，退休策劃，等都有相當經驗，現時亦擁有AFP 專業資格，曾在2016 香港財務策劃師學會的比賽中得到優異成績，在理財策劃及新人培訓都有多年經驗，現投身某大保險公司工作，希望把更多行銷經驗及管理經驗貢獻給業界，尤其是新入行人士，使更多人順利起跑，越做越好。

    銷售達人

    本欄隔週二更新

　　在當今競爭激烈的銷售市場，尤其是在金融行業，許多人面臨著巨大的挑戰。成功的路途可能看似充滿荊棘，但事實上，成功往往只離我們一步之遙。如果今天閣下成績未如理想，希望看完以下故事，可以給予你一點的信心，有時可能大家是杞人憂天，想得太多，很多時候只要通過積極的行動和勇敢的提問，大家都能夠改變自己的命運。

 

勵志故事：Steve Jobs 的勇氣

 

　　讓我們回顧一下 Steve Jobs 的故事。在1967年，當時年僅12歲的Steve Jobs 還是個住在加州山景城（Mountain View）的中學生，對電子學充滿熱情。他正在為學校項目製作一個「頻率計數器」（frequency counter），但缺少一些零件。他從當地的電話簿中找到 Bill Hewlett 的電話號碼，鼓起勇氣直接撥打過去。Jobs 回憶說，他簡單地自我介紹：「我是 Steve Jobs，12歲，我想做一個頻率計數器，請問你有沒有多餘的零件可以給我？」（大意如此）。

 

　　令人意外的是，Hewlett 親自接了電話，不但沒有拒絕，還被這位少年的熱情逗樂。他不僅答應提供零件，還在聊了約20分鐘後，進一步邀請 Jobs 那年夏天到HP實習，參與頻率計數器的組裝線工作。Jobs 後來形容這段經歷「像進了天堂」，因為他得以近距離接觸電子科技的前沿。

 

　　後來Steve Jobs回憶道，這次經歷讓他感受到自己在科技領域的潛力，也讓他明白了主動尋求機會的重要性。他曾說過：大多數人因為不去索求而錯失了很多經歷。這次與惠烈的交流不僅讓他獲得了實習機會，也為他日後的創業之路奠定了基礎。

 

網際網路時代的啟示

 

　　在今天的網際網路時代，很多人可能會選擇在網上搜尋答案或發送電子郵件，而不是主動打電話或面對面交流。儘管這樣的方式更為方便，但也讓我們失去了直接互動的機會。Jobs 的故事提醒我們，親自「問」的力量是不可忽視的。即使在數字時代，勇於行動和主動請教仍然是取得成功的重要因素。

 

　　我們更要想像一下，上述故事發生在網絡未普及的年代，放在今天，我們其實人脈接觸的能力比當年的Steve Jobs更多更廣。如果將故事放到網際網路時代的背景，今天，Jobs 可能會先上網搜尋零件資訊，甚至在論壇或社群媒體上求助，而非直接打電話，但他可以用更快的時間找到更多的人，同時如果只要用對的#Hastag，在Twitter或Threads等地方是真的可以找到真人回覆，成就勵志故事。

 

　　平台或時代會影響我們成功的方法，但關鍵從來不是方法，而是我們有否踏出那一步, 和我們有沒有具備被拒絕時不放棄的勇氣。正如 Jobs 所說：「大多數人不主動開口問，所以錯過了機會。」這句話對於許多銷售人員來說，特別重要。在面對困難和挑戰時，我們需要勇敢地向他人請教，尋求幫助。無論是從前輩那裏獲得經驗，還是向同事請教新的銷售策略，這些行動都能幫助我們打破瓶頸，找到新的出路。

 

請相信你自己

 

　　成功並不是遙不可及的夢想，而是通過不斷努力和勇敢行動所能達成的目標。對於面對挑戰的銷售人員來說，積極主動的態度和不怕失敗的勇氣是通往成功的關鍵。無論你當前的成績如何，相信自己，勇敢地開口詢問和請教，你會發現，成功只離你一步之遙。

 

　　讓我們一起走出舒適區，勇敢問問題，尋求幫助，並在這條銷售之路上繼續堅守，最終迎接屬於自己的成功！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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