高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.12厘

近日港元匯率走強，南向資金湧入本港股市，多家銀行推出港元定存優惠吸客，當中，滙豐特選客戶3個月港元定期年息高達3.45厘，起存額為50萬元。另外，渣打香港上調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至2.95厘、3厘及2.75厘，存額為1萬元，適用於客戶透過網上辦理。

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華僑推「月月息」優惠，12個月達3.12厘

華僑銀行推出港元定存優惠，12個月港元定年息達3.12厘，存額為100萬元至500萬元，適用於「月月息」，60歲或以上之新舊客戶以新舊資金透過分行辦理。若門檻較低，起存額10萬至100萬以下，12個月港元年息為3.05厘，同樣適用於60歲或以上之新舊客戶以新舊資金透過分行辦理，優惠期至4月17日。

工銀亞洲推港元定存優惠，98日港元定存年息達3.38厘，188日達3.2厘，適用於「理財金戶口」或「工銀財富」之客戶以新資金80萬或以上，於分行辦理。優惠期至4月30日。

天星6個月加至3.2厘，12個月3.15厘

數字銀行方面，天星上調1個月、3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至2.8厘、3.1厘、3.2厘及3.15厘，存額為1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

撰文：經濟通採訪組