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15/04/2025

海洋公園親親動物月：大熊貓護理揭秘與DIY窩窩頭體驗，港人專享$796門票及精品美食推介

#大熊貓 #本地遊 #著數優惠 #hotDeals #復活節好去處2025 #大熊貓BB #大熊貓安安可可 #美食 #好去處 #打卡 #大熊貓龍鳳胎 #親親動物月
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Text: Eunice Chow Photo: 海洋公園

　　海洋公園「親親動物月2025」即日至6月1日舉行，大家可以感受至趣大自然，到公園發掘六隻大熊貓的可愛日常，認識一班至萌動物朋友， 以及參加一系列期間限定大熊貓手作坊邊玩邊學。喜歡熊貓的朋友，記得去商店購買最新主題精品及打卡美食；想玩得更著數，港人$796兩張門票優惠係唔錯選擇！

 

 

　　海洋公園最受歡迎的動物明星一定係大熊貓家族成員和可愛的安安、可可，大家記得探望牠們捕捉至萌畫面。

 

 上︰安安、下︰可可

 

盈盈（中）、「家姐」（左）及「細佬」（右）

 

樂樂

 

地點︰大熊貓之旅、香港賽馬會四川奇珍館

時間︰上午10時至下午4時30分、上午10時至下午7時

 

　　全新的「大熊貓護理揭秘」邀請大家走進幕後護理基地，超近距離觀察大熊貓的生活日常，親手為「樂樂」製作營養小食。動物護理員更會為大家講解及示範如何替大熊貓進行身體檢查，分享牠們有趣的特徵和習性。完成活動後，參加者會獲得參與証書作為紀念。

 

全新的「大熊貓護理揭秘」需付額外費用，並提前預約。

 

大熊貓護理揭秘

詳情︰https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/animal-discovery-fest-2025

 

期間限定大熊貓手作坊

 

　　除此之外，一家大小可參加期間限定大熊貓手作坊，威威村民會在「大熊貓『便』利紙」中教大家如何用消毒過的大熊貓的糞便製作再造紙，成為獨一無二的紀念品，通過觀察大熊貓便便，了解牠們的飲食習慣，並透過互動小遊戲學習保育知識。

 

大熊貓「便」利紙

 

地點︰威威村莊大本營
日期︰由即日起至2025年7月27日 （指定日期）
時間︰上午11時至11時45分
費用︰正價每位港幣250元（不連入場門票）、海洋公園全年會員每位港幣212.5元

 

　　「窩窩頭工作室」中，你可以親手製作大熊貓喜愛的窩窩頭輔食，認識大熊貓日常所需營養，除了學習當中的製作方法，還可了解熊貓的飲食喜好。 

 

窩窩頭工作室

 

地點︰威威村莊大本營
日期︰由即日起至2025年7月27日 （指定日期）
時間︰下午2時至2時45分
費用︰正價每位港幣250元（不連入場門票）
海洋公園全年會員每位港幣212.5元

 

熊貓掃碼探索抽獎活動

 

　　海洋公園推出全新互動遊戲，只需用手機掃描二維碼，即可完成簡單任務，解鎖獨家大熊貓電子卡牌。集齊指定數量及特定電子卡牌更可換領豐富禮品，有機會獲得「與動物親上加親」體驗活動、指定餐飲及遊戲攤位折扣優惠券、限量大熊貓實體卡牌及海洋公園標準入場門票！

 

只需用手機掃描二維碼，即可完成簡單任務，解鎖獨家大熊貓電子卡牌。集齊指定數量及特定電子卡牌更可換領豐富禮品。

 

全新升級版的「大熊貓『竹』夢之旅」開啟神秘奇幻的探索旅程，齊齊透過互動裝置，尋找隱藏在花叢和竹林中的大熊貓，記得與新加入的AR雙胞胎互動合照，留住珍貴回憶。

 

在「大熊貓雙星道」的全新LIVE互動劇場中，大家會化身為充滿愛心的「準奶爸奶媽」，與好奇的雙胞胎即時互動。

 

　　海洋公園全年會員更可於「親親動物月2025」期間，參加獨家「動物好友見面會—特別場」，以及「威威村莊之一齊『豚豚』轉」導賞團，向動物護理員了解動物有趣小知識並盡情打卡。

 

海洋公園全年會員可參加獨家「動物好友見面會—特別場」，親近貓頭鷹、金剛鸚鵡及北極狐等。

 

海洋公園全年會員尊享 —「威威村莊之一齊『豚豚』轉」導賞團

 

你可把握機會於竹林天地與公園的動物大使近距離見面，動物護理員將為大家分享牠們千奇百趣的秘密。

 

港人$796兩張成人門票

 

　　即日起，海洋公園推出香港居民專享—「二人同行」成人優惠套票    港幣796元包兩張成人門票門票、海洋公園全年會籍以及限時優惠

 

 

香港居民專享—「二人同行」成人優惠套票    港幣796元包兩張成人門票

推廣期：即日起至2025年4月13日
門票有效期：即日起至2025年6月1日
標準入場門票︰成人港幣498元、小童（3至11歲）港幣249元
海洋公園全年會籍︰成人港幣1,380元、學生（12歲或以上全日制學生）港幣980元、小童（3至11歲）：港幣980元
https://www.oceanpark.com.hk/tc/tickets-and-offers/offers

 

海洋公園最新主題精品推介

 

 

家姐細佬後援會」優先預購3個月大仿真大熊貓BB毛公仔 $ 1,888件

 

 

6個月大仿真大熊貓BB毛公仔 $ 3,288件（現已接受預購）

 

 

手腕動物毛公仔（共10款） 4月上旬開始發售

 

 

Panda Friends移動電源 $388

 

 

Panda Friends – 刺繡胸針  $45

 

 

Panda Friends童裝白色短袖上衣  成人$250、童裝$230

 

 

Panda Friends藍天草地摺傘 $150

 

 

攤位遊戲獎品 海洋公園 x LuLu 豬聯乘系列，地點：海濱樂園高峰樂園攤位遊戲

 

海洋公園親親動物月2025限定美食

 

 

熊貓家族朱古力慕絲杯$68杯、$88杯包括「熊貓紀念杯」

 

 

熊貓來慶「竹」朱古力軟心蛋糕配復活蛋及雲呢拿雪糕$88份（4月18 – 21日有售）熊貓樂園小食拼盤$188份

 

 

繽紛熊貓盛會綠茶意大利芝士餅$88份／set（4月18 – 21日有售）

 

 

細佬淋糍糍 紅豆糯米糍 $38份

 

海洋公園「親親動物月2025」

日期︰即日至6月1日
地點︰香港海洋公園
https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/animal-discovery-fest-2025

 

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