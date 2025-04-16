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16/04/2025

習主席致電Trump Trump

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　　Trump Trump成日講和習主席老死，知道習其實好想打電話與他講關稅。假如我是習主席，我是真會打電話給Trump Trump。

 

　　人人知道邊個打電話給對方，就是跪低之兆，為甚麼筆者尚要出賣中國人的骨氣？以下是筆者的設計對白。

 

　　哈囉！Trump，我而家致電你談關稅嘞！OK？

 

　　OK，OK。

 

　　嗱，你一時一樣，又話加，又話唔加，唔加又加，搞到市場好立亂。嗱，你不要收我們145%關稅咁高吖，好難搵食㗎。嗱，一口價，相互關稅歸「零」，好唔好，你諗吓啦！諗掂Call我。叮。

 

　　Trump Trump有大棒，常高高舉起，輕輕放下。中國老鄉買賣，有開天索價落地還錢，你叫145，我叫「零」，得唔得，你美國佬諗掂佢。

 

　　叫「零」不是開玩笑，而是中國已對不少國家實行「零」關稅，相互對等，是公平公正之舉。

 

　　你叫145，我叫零。是乜態度，法蘭西皇帝囉，一了百了，唔好搞90日唔加期，早加早著，你唔加住我仲瞓唔著，個鬧鐘要校90日後，是否好煩呢？

 

　　「金融界」報道：美國前財政部長珍妮特．耶倫，批評特朗普關稅政策的理由「不明確，而且完全不合情理」。

 

　　她對這場關稅運動的一些目標表示不解，特朗普承諾的關稅將是對等的，但卻根據雙邊貿易逆差來計算，包括有時懲罰那些近年來隨著美國公司將供應鏈多元化，貿易逆差加劇的經濟體。

 

　　她說：「我很困惑特朗普政府對越南的要求是甚麼。我們積極鼓勵越南開始生產我們依賴的商品。出於國家安全目的，我們希望供應鏈多樣化。」

 

　　耶倫周一（14日）還表示，她擔心特朗普的關稅和其他政策正在削弱盟國對美國承諾的信任，一些投資者開始迴避美國資產。

 

　　耶倫告訴CNBC，鑑於美國國債的傳統避險地位，上周美國國債收益率飆升令人擔憂，並讓人質疑「作為全球金融體系基石的美國國債的安全性」。

 

　　耶倫重複了此前的評論，稱特朗普的關稅和其他政策正在對美國經濟和美國的聯盟帶來「大錘」，並提到了對北約、烏克蘭以及美國-墨西哥-加拿大貿易協定承諾的質疑。

 

　　耶倫任美聯儲局主席時，未配合特朗普去減息，故特朗普不續約耶倫，而支持法律界出身的鮑威爾，以為鮑威爾會感恩回報去減息，但鮑威爾企硬不減。特朗普今時回任，如鮑威爾仍不就範去減息，特朗普應遲早炒了鮑威爾，但一炒，美股、債、匯、金四「殺」全出。

 

　　怎知危機逼近？留意美國BB級的企業債走向。這個息一扯升，走得摩，無鼻哥。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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