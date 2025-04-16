我問一個開茶餐廳的老闆，如果麵粉以倍數加價，茶餐廳會不會跟隨？加價幅度是否與麵粉一樣？因為客人睇台灣的新聞討論節目，有評論員話，美國加145%關稅，物價就會上升1.45倍，美國人應該頂唔住，屆時特朗普就會將責任推畀中國，唔替產品付關稅。但事實又點可以付？145%關稅，即使不用成本，每100美元貨物進入美國，中國生產商都要蝕45美元，試問又點會有中國貨物輸往美國？

老闆話，台灣評論員唔係幾識嘢，關稅是以入口價、不是以零售價抽稅。話雖如此，145%的確是很多，基本上是拒絕中國貨物輸往美國，來而不往非禮也，中國亦收取美國輸往中國的貨物125%關稅，並且表示唔會再加，因為在如此高關稅的情況下，雙方基本上已經脫勾，雙方無來往，幾多關稅都無用。

在特朗普濫徵關稅下，料各行各業很快會列出相關附加費。(Shutterstock)

如果有一日麵粉以倍數加價，茶餐廳是不會以相同倍數加價。假若麵粉在每一個餐佔5元，麵粉加價兩倍，茶餐廳就會列出麵粉附加費10元，大約加價20%，而不會加價多兩倍，本來一個50元茶餐，如果按麵粉加幅就要賣150元，以附加費收取加10元就夠，而且客人亦會接受，唔會話茶餐廳趁火打劫。

其實在美國已經有餐廳收取關稅附加費，正名是特朗普關稅附加費，大約佔餐費10%，幫襯的客人非常接受，但特朗普就不滿意，他在開徵關稅時表明關稅是由中國生產商支付，但搞搞吓竟然變咗特朗普關稅。估計很快各行各業都會列出關稅附加費，好似當年航空公司推出燃油附加費一樣，市民唔會滿意，但還可以接受。