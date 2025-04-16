特朗普：This is a great time to buy!!!DJT

3年前大約這個時候，一場新冠肺炎疫情，導致全球經濟幾乎陷入停擺狀態，股市的即時反應當然是大跌。

當時我在本欄提到，如果你是在股市大跌之後才部署退休，或準確來說是在這時才開始買入收息股，那就真的要恭喜你，因為你日後的退休生活會過得很安心了！但問題是，退休日子流流長，動輒20至30年，當中難免會再遇到股災。那麼，我們應該如何應對這些「災難」呢？

在此我想先說明一點，我自己還未退休，但剛好就是在2020年左右開始部署退休。在我自己倡議的三合一退休組合中，我選擇了股票作為其中一部分，我的目標是要收集一些業務穩健、派息穩定的收息股（我在本欄也公開過我買的收息股，稍後會再交代它們的最新情況）。

所以，我必須承認，我算是幸運的，因為這批股票的買入價都相對低。也因此，今次由特朗普啟動的關稅戰，再而觸發的一場金融風暴，對我來說是沒有太大影響。

話說回頭，退休後遇上股災，自己持有的收息股跟隨下跌，那又應該怎麼辦？

首先，如果我們持有這批股票的目標是收息，就不應該太著重股價的上落，因為當遇上股災時（每隔幾年總會遇上一次），任何股票也會下跌。升得愈多，又或者，愈優質的，初時的跌幅也愈大（投資者會傾向沽出這些股票去套現）。

但這是外圍環境的問題，是無可避免的，這也是買股票必須冒的風險。不過更重要是，公司本身的基本因素有沒有根本性變化，有沒有影響她的派息能力。

如果沒有，就不要太擔心，繼續持有就是了；如果有的話，才應該考慮換馬。現實上，如果我們能夠在股票處低位時買入，又或者該等股票在你買入之後反覆上升，連同收過的股息，即使最終要換馬，也未必會有很大損失！

正因如此，我會建議一些還有幾年才退休的朋友，可以考慮趁今次機會，在股票價格相對較低時收集，提早為退休作部署。

特朗普在公布暫緩執行新關稅令前，呼籲追隨者買其家族公司的股票，被質疑造市。(AP)

特朗普在他公布暫緩向所有貿易夥伴（中國除外）執行新關稅令90日前幾小時，於他的社交媒體呼籲投資者冷靜，還說所有事情都進展順利，並鼓勵他的追隨者：「This is a great time to buy!!!DJT（DJT是特朗普家族公司的上市代號）」結果引起軒然大波，被人質疑他有否涉及內幕交易。

我想替特朗普說句公道話，他可能是在呼籲正要部署退休的人士，這真的是一次絕佳的機會去買入收息股呢！如果你剛好部署退休，那就最好不過了；但如果尚未，也不妨考慮響應特朗普的呼籲，提早進行吧！

至於我買入的收息股，下次再和大家檢討過去一年的股價和派息情況。

作者電郵：lkslo@yahoo.com