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16/04/2025

劉德華演唱會後台曝光！幕後花絮揭示踏空險跌落台底事件，承認是演出最危險的一次

#影視娛樂 #紅館 #受傷 #藝人 #劉德華 #巡迴演唱會 #香港 #內地
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Text: wong lin lin rachel

　　劉德華去年7月開始至今年1月，先後在13個地方舉行72場《今天 is the Day劉德華巡迴演唱會》，由上海站打開序幕，到香港紅館舞台的終站。他每次演唱會為了呈現最靚的視聽效果，舞台上也有令人難忘的畫面，當中不乏一些高難度或危險動作。而這次巡唱，在不同場次演出時也曾出意外，險象環生，幸好以他的經驗化險為夷。今次他就拍短片，將演唱會背後辛酸和受傷盡現觀眾眼前。

 

 

　　出名工作投入、賣命演出的劉德華，在剛過去一次的巡迴演唱會，台上風光但其實台下有不少辛酸史。早前，他的攝影團隊便將他由籌備演唱會至台上表演的精彩花絮，剪輯成5集影片並於抖音等社交平台播出。

 

 

　　片段中，有很多珍貴的幕後花絮，當中會感受到劉德華受傷的流血與汗水。在過去72場演出，曾經發生不少意外。於深圳一站，當他獻唱《男人哭吧不是罪》期間，沒為意腳旁的升降台已降落，整個人差點跌落台底。而片段內，他亦有交代這件事：「我真的可以掉進去的，我的頭真的可能…（受傷）。」回到後台，匆忙簡單處理一下傷口，就再返回舞台表演，他解釋：「我就是不想觀眾看到不好看的東西。」

 

 

　　這次算是劉德華今次演唱會上，最危險的一次，自知也是「死裏逃生」，但為了讓觀眾安心，他返回後台先處理傷口，免得一邊獻唱一邊滴著血，嚇倒觀眾，也令坐在現場的太太朱麗倩擔心。

 

 

　　演唱會上其中一個表演，劉德華站於空中長舞台獻唱，原本他要狂奔，然後雙膝跪下滑至舞台邊，其實在多場演出時，他曾經滑行過度，觀眾都替他擔心。在上海一站，他更險些掉下台。

 

　　歷來劉德華的演唱會，也有不少小插曲，其中最經典的是當年內地巡唱，有歌迷過份熱情，衝破防線直奔台邊欲跟他握手，現場多名保安立即阻止並強行拉扯對方離開，台上的劉德華見狀怕歌迷受傷，情急下衝落六呎高台，阻止保安動粗，反而保護歌迷離去。

 

 

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