著數優惠｜海港城復活節限定：無須消費享3小時免費泊車！$100餐飲現金券及雙倍獎賞

海港城復活節免費泊車3小時，仲要無須消費咁大件事，各位車主點可以唔知！海港城將於今個復活節長假期，推出快閃「全城免費泊車」及「雙倍消費獎賞」；顧客無須消費即可享3小時免費泊車，消費更可享高達6小時免費泊車及換領最高$6,000服飾優惠券，超著數！商場同時舉辦不同精彩活動，免費報名睇表演換$100電子餐飲現金券！

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海港城首間CHIIKAWA 官方期間限定店！超過400款日本精品及2米高公仔打卡牆，入場預約制詳情

快閃「全城免費泊車」3 小時

車主有福！於2025年4月18至21日期間，車主無須消費即可在海港城享3小時免費泊車，於商場消費每滿HK$100更可額外再多1小時免費泊車（最多3小時），每日最多可享6小時免費泊車優惠！

「全城免費泊車」詳情及條款：www.harbourcity.com.hk/happening/free-parking-in-the-city/

消費最高換領 $6000服飾優惠券

此外，顧客於2025年4月17至22日期間，到海港城消費可享Style Up Rewards雙倍獎賞，換領高達HK$6,000服飾優惠券！消費每滿HK$2,000 即可換領HK$200 Style Up 電子購物優惠券2張（每次最多可換領10張），消費當中包括HK$500或以上之餐廳消費更可獲四倍獎賞（每次最多可換領20張）。Style Up 電子購物優惠券適用於海港城超過40間時裝及飾品商戶，包括COS、Crocs、Marimekko、MCM、Vivienne Westwood、PANDORA及Swarovski等，讓您今個春夏以最新造型示人！

雙倍獎賞詳情及條款：www.harbourcity.com.hk/happening/rewards-double-up-style-up-rewards/

免費報名睇表演換$100電子餐飲現金券

除了 Shopping，海港城同時於復活節假期舉辦多項精彩活動，海港城會首次聯同西九家FUN藝術節，於海運觀點帶來精彩的澳洲雜技團Circa《動物嘉年華》親子體驗課及《藝趣同樂》互動表演。專程來港的自澳洲知名雜技團Circa， 會於率先於4月18日舉行《動物嘉年華》親子雜技體驗課。

本地專業舞團「STEP OUT Studios」

本地專業舞團「STEP OUT Studios」、馬戲團「馬戲盒子」及無伴奏合唱團「專注人聲」，則分別於4月19至21日，免費為大家帶來耳目一新的《藝趣同樂》互動表演，表演者會即場於互動環節傳授技巧與秘笈，不容錯過！成功免費網上報名《藝趣同樂》互動表演，並成為當日場次首100名入場觀衆，更可在完場後換領總值HK$100電子餐飲現金券！

《藝趣同樂》報名及詳情

www.harbourcity.com.hk/happening/art-in-motion/

喜歡英雄漫畫的書迷，則千萬不能錯過由即日至2025 年 4月 21 日期間舉行的「Spectrum of Heroes」Pat Lee漫畫藝術展。展覽精彩看點之一為20幅由國際知名的北美漫畫藝術家、前Marvel及DC英雄漫畫主筆Pat Lee創作的原創漫畫藝術黑白手稿，當中不乏Marvel和DC漫畫等系列的重要珍藏。Pat同時精心挑選了不同復古玩具及12本漫畫書，讓大家在閱讀區一覽他筆下一眾標誌性角色及精彩故事，粉絲更可即場預購限量展覽周邊商品。

藝術展詳情：www.harbourcity.com.hk/article/spectrum-of-heroes-pat-lee-comic-art-exhibition-harbour-city/

查詢： 2118 8666

www.harbourcity.com.hk