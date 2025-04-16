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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 國際評論

16/04/2025

中國非替代性霸權，需緊盯輿論戰新趨勢

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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　關稅戰爆發後，只要留意歐美兩地的社交平台，及媒體輿論的留言板，就不難發現西方民眾對中國的支持空前高漲，不乏期盼中國擊敗美國霸權的聲音。但同時需要警惕的是，從最近數天開始，一種對中國的新形態抹黑也正在西方媒體平台快速傳開。

 

中國正被共和黨描述為美國的「替代霸權」；圖為雲南本周歡慶潑水節。（美聯社）

 

　　這場新抹黑造勢行動的主要脈絡，就是把中國描述成美國的替代霸權(Alternative Hegemony)，一旦贏得中美博弈，就會取代美國，迫使全世界臣服於其單極威權之下。造勢者於是要求西方各國政府和民意，在中美之間，亦即「糟糕」和「更糟糕」之間做出選擇。

 

在中美之間做出選擇？

 

　　英國《金融時報》上周六（12日）就發表了一篇有代表性的特約評論，作者凱斯(Oren Cass)是美國共和黨保守智庫「美國指南針」(American Compass)的首席經濟學家，可以說是建構美英跨大西洋特殊關係的其中一枚小小「螺絲釘」。

 

　　該篇名為《歐洲必須在中美之間做出選擇》的文章，開門見山提出了一個問題：「如今已無人懷疑，特朗普總統意圖摧毀美國自二戰後建立的國際經濟體系，真正的困惑在於：取而代之的會是甚麼？」

 

　　作者隨即搬出了美國「反華急先鋒」魯比奧在今年2月出任國務卿時的一番話，認為這是幫助歐洲了解美國外交戰略意圖的「最佳切入點」。魯比奧的這番話是：「單極霸權本非世界常態，那是冷戰終結的異常產物，多極世界才是歷史必然。」

 

　　文章續指，這種「美國霸權終結論」，已成為華府「新右派」思潮的基石，並舉例稱，剛獲任命的美國國防部政策次長科爾比(Elbridge Colby)早在2021年就指出，在過去30年，對盟友而言，從美國尋求庇護，代價遠低於史上其他霸權。但科爾比同時強調，這時代已告終結。

 

美國是多極世界捍衛者？

 


外國買家在剛開幕的廣交會上，觀看機器狗表演。（美聯社）

 

　　作者此時轉入正題，稱「在取代冷戰後自由主義世界秩序的多極新框架中，美國將領導以市場民主國家為核心的經貿安全聯盟，同時默許中國擁有自身勢力範圍。加入此聯盟須符合三大條件：貿易平衡、成員國自主承擔防衛責任、共同承諾排除中國市場滲透」。

 

　　作者形容：「此協議堪稱公平，任何市場民主國家理應選擇依附美國而非中國。」他特別向歐洲喊話稱：「美國戰略成敗關鍵，在於重要盟友是否願在更嚴苛條件下，仍選擇與其合作。」他最後警告：「擁抱中國的選擇，恐將讓歐洲的衰退命運再無轉圜餘地。」

 

　　凱斯這篇文章，猶如說服歐洲聯手抗華的《出師表》。他想對歐洲傳達的信息是，特朗普政府意識到當前的外交策略引發了盟國的不快，但其出發點並不是要維持美國的單極霸權。與此相反，以共和黨為主流的美國「新右翼」恰恰是因為意識到，美國將失去冷戰結束後的單極霸權地位，從而試圖建立新的多極秩序。

 

　　因此，特朗普政府種種令盟友不快的行為，旨在防止中國成為美國的替代霸權。為了這個宏大的目標，歐洲的盟友即使是面對美國開出的嚴苛條件，仍應選擇站在美國這邊，因為尋求庇護的代價，遠低於其他霸權。如果歐洲與中國站在一起，將無法逆轉其衰落的命運。

 

新冷戰與多極世界偷換概念

 

特朗普政府試圖脅迫各國在中美之間二選一，鎖死中國產業鏈。（美聯社）

 

　　凱斯的這篇文章，首先是偷換概念的，他把共和黨鷹派策劃對華發動新冷戰的圖謀，美化成重建多極世界。與此同時，他對美國重建多極世界的描述，又是歪曲事實且自相矛盾的：

 

　　一、特朗普政府在重返白宮中喊出的「讓美國再次偉大」和「美國優先」等意識型態口號，顯然是凌駕於包括盟友在內的其他國家利益之上，並沒有給「多極化世界」留有多少利益均霑的空間。

 

　　二、文章避提了特朗普要控制巴拿馬運河、把加拿大收歸第51州，及從歐洲手中搶奪格陵蘭島。在強調歐洲換取美國庇護的代價較低時，卻「忘了」正是特朗普政府急於拿烏克蘭的領土與俄羅斯做利益交換。事實上，北京反而一直主張尊重各國主權及領土完整。

 

　　三、文章更沒有提到的是，特朗普稱各國爭先打電話來白宮，要「親他的屁股」。如果這就是魯比奧口中的美麗新世界，那麼盟友要付出的代價確實是嚴苛的，難怪親美如馮德萊恩都要捏住自己的鼻子了。

 

　　四、請注意文章不斷強調「市場民主」(Market Democracy)，巧妙地掩飾了一個事實，即特朗普政府最終會迫使「親他屁股」的國家，徹底向美國開放市場。

 

　　說到底，美國既要建構多極世界，就沒有理由脅迫他國選邊站。若要脅迫，那麼多極世界的花言巧語是虛，延續一極霸權的舊時光才是實。凱斯發表的文章並非偶然現象，包括特朗普在內的美方政要官員，近日已陸續開腔，要求包括歐洲在內的各國在美中之間做出選擇。

 

　　各界聆聽到來自世界各地絡繹不絕的支持聲音之時，是否也注意到輿論戰的上述新趨勢？中國如何正本清源，回應「替代霸權」的指控？香港作為中國最重要的自由港，已成美方發動貿易戰的重要目標，是否思考過如何在輿論與信息戰中，扮演多極世界的溝通橋樑？會有何種具體的措施與行動？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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