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16/04/2025

Make money | 手機挖礦成財自密碼？幣圈近期熱話！

#理財
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　　最近幣圈熱話，莫過於手機挖礦App嘅「零成本發達夢」！話說由史丹佛團隊研發嘅Pi Network，經歷六年測試終於喺2025220日開放主網，仲登陸埋國際交易所OKXBitget，搞到全球三千幾萬用戶日日「閃電撳掣」，係咪咁癡線仔？

 

 

　　但講到手機挖礦，究竟係「新世代財自密碼」定係「另類騙局」？今次同大家拆解近期熱話，順便推介幾個潛力幣種畀你哋望實！

 

 

Pi幣：全民撳掣運動，定係曇花一現？

 

 

　　Pi幣嘅玩法簡單到阿婆都識：每日開App撳一下閃電掣，再拉埋三姑六婆入「安全圈」互擔保，唔使買礦機、唔使交電費，仲聲稱可以防止假帳戶。聽落似足以前嘅「傳銷式打卡」，但偏偏吸引到全球用戶，仲有人喺台灣場外交易炒到100蚊台幣一粒（約25蚊港紙）

 

 

　　隨住Pi幣上架交易所，幣價即時坐過山車——有分析師預測短期會飆到100150美金，但亦有人擔心「礦工大逃亡」令價格插水到唔知有幾多個0。不過認真講句，近期幣價都係都係1蚊美金上落，可能要升上去需要小小時間。值得關注係，Pi團隊至今未公開核心成員資料，透明度低過維港能見度，投資前記得「睇路」！

 

 

 

手機挖礦新勢力：邊個幣最值得撳？

 

 

　　如果嫌Pi幣太多人追，以下幾個「撳掣派息」新星可能更啱你胃口：

 

 

1.   BlockDAGBDAG


呢個幣玩「混合共識機制」，聲稱每秒處理10個區塊，仲分「手機撳掣版」同「家用礦機版」，每日最多賺600BDAG。開發團隊話目標係取代Visa，聽落誇張小小，但佢哋嘅X1 App下載量已經爆升，不妨可以玩玩。

 

 

2.   Eagle NetworkEAGLE


專攻「懶人挖礦」，每24小時撳一次制就自動收幣，仲可以將賺到嘅EAGLE轉換成自家生態幣EgonCoin，用嚟買NFT同玩GameFi。適合鍾意「一App多用」嘅貪心玩家

 

3.   ElectroneumETN


英國老牌手機礦幣，主打「隱私支付」同小額交易，App內置挖礦+電子錢包功能，CPU撳掣就得。雖然幣價長期「潛水」，但勝在夠穩定，當儲印花都唔錯。

 

 

 

手機挖礦三大伏位，留心挖礦陷阱

 

 

　　雖然手機挖礦好似好新穎，但都要留意小小挖礦陷阱！部分挖礦APP會狂食手機CPU，搞到部機熱過煨番薯，電池壽命仲會縮短，所以建議搵雲挖礦反而更抵玩，遠端礦機幫你賺，手機唔使變暖蛋

 


　　另外，近期湧現好多山寨幣，聲稱日息1%以上，實質同「層壓式推銷」冇分別。記住一點，正經項目會公開團隊同審計報告，呃人嘅多數得個Telegram群組

 


　　最後一點，就算挖到幣，都要揀可靠平台套現。OKXBitget手續費低兼支援法幣出金，較為穩陣小小，如果有啲平台連聽都未聽過，就唔好亂斃個人資料啦！

 

 

 

總結：撳掣都可以撳出黃金？

 

 

　　手機挖礦的確打開「平民幣圈」大門，但記住「免費最貴」呢個真理！無論追Pi幣定試新App，都要做足功課、分散投資。最後贈你一句：「寧願慢慢撳，好過被人撳！」

 

 

（風險提示：加密貨幣波動性極高，本文唔構成投資建議。記得唔好All in，留返個錢最實際！）

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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