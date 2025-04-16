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16/04/2025

白就是美？雀斑很難看？非主流審美觀：更具空間展現個性與品味

#雀斑 #Pantry熱話 #美白 #個性 #品味 #非主流審美觀 #職場穿搭 #穿搭 #職場 #女神
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  • Tiff Chan

    Tiff Chan

    Tiff Chan
    「日本認證色彩分析師x職場形象管理學導師」
    前購物狂醒悟人生，以自身經歷及美學知識推廣「Choose Well．Waste Less」理念，以個人色彩分析及針對性形象諮詢聞名。
    現活躍於各大國際品牌及機構培訓、色彩設計及營銷企劃中。
    熱愛遊歷及學習，樂於分享見聞裳事！

    Facebook：THEO the style
    IG：THEO the style

    裳色．惜裳

    隔周二刊出

Photo: Instagram @cgen_teng_ni, @jacechw, @linyichen.ariellin, @kayeechau, @princejoyce, @jolin@cai, @i_am_kiko, @sammi_chengsauman, prtimes.jp, voce

　　我發現很多人都對自己有極高要求，甚至有容顏／體態焦慮的狀態，大概是受到主流的審美觀影響，追逐韓星般的身材美貌、皮膚要像雞蛋般白滑無瑕才算美！其實我們都有很多非典型特徵都能散發其獨有魅力，或許我們可以不同角度好好認識自己同時欣賞別人的獨特之處。

 

白就是美？

 

　　一向強調「皮膚白不是美的唯一標準」。膚色均勻膚質細緻，遠比單純的「白」更有吸引力。均勻的膚色能讓你看起來精神年輕，試用適合的護理讓它們成為你的亮點！

 

 

雀斑很難看？

 

　　當雀斑常常被視為瑕疵，它卻是時裝美妝界的寶！試用透明底妝展現不刻意遮蓋，讓它們成為你的標誌，毋須追求所謂的完美臉蛋。

 

 

大眼高鼻才是女神？

 

　　五官的美不在於輪廓突出，而在於整體的和諧。平均合比例是大自然告訴我們美感的來源，你的眼睛也許不大鼻也許不高，但獨一無二自然又合比例的五官一定是最舒適耐看。試用自然妝容讓你的特質自然顯露，不用追求倒模式網紅臉。

 

 

膠臉代表年輕？

 

　　皺紋表情紋往往被貼上衰老缺陷的標籤，令無紋的凍齡臉、美魔女變成主流。請思考一下：臉部肌肉僵硬，只有眼珠能靈活移動的臉孔，真的會比表情自然生動更顯年輕活力嗎？

 

　　利用保養讓肌膚保持健康光澤彈性，優雅地老去其實也不錯！

 

 

豐滿就是錯？

 

　　頸和鎖骨是肉肉女可以展現魅力的隱藏亮點，只要穿著合適服裝：V領上衣簡單頸鍊就能讓頸至鎖骨的線條成為焦點，這些部位不需要辛苦鍛煉也能散發自然吸引力！

 

 

身高不足沒氣場？

 

　　比例從來都是重點！嬌小身形穿搭其實充滿可能性，層次穿搭、高腰褲、maxi長裙、厚底鞋都能拉長比例，只要把握好比例線條，視覺增高絕對不是夢！

 

 

胸小也是錯？

 

　　當胸小常被嘲諷，時裝界卻認為這是時尚穿衣的隱藏福利，因為胸小才能輕鬆駕馭各種風格！少了主流審美的包袱，會有更多空間去表現自己的個性與品味！

 

 

 

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