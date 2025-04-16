白就是美？雀斑很難看？非主流審美觀：更具空間展現個性與品味

我發現很多人都對自己有極高要求，甚至有容顏／體態焦慮的狀態，大概是受到主流的審美觀影響，追逐韓星般的身材美貌、皮膚要像雞蛋般白滑無瑕才算美！其實我們都有很多非典型特徵都能散發其獨有魅力，或許我們可以不同角度好好認識自己同時欣賞別人的獨特之處。

白就是美？

一向強調「皮膚白不是美的唯一標準」。膚色均勻膚質細緻，遠比單純的「白」更有吸引力。均勻的膚色能讓你看起來精神年輕，試用適合的護理讓它們成為你的亮點！

雀斑很難看？

當雀斑常常被視為瑕疵，它卻是時裝美妝界的寶！試用透明底妝展現不刻意遮蓋，讓它們成為你的標誌，毋須追求所謂的完美臉蛋。

大眼高鼻才是女神？

五官的美不在於輪廓突出，而在於整體的和諧。平均合比例是大自然告訴我們美感的來源，你的眼睛也許不大鼻也許不高，但獨一無二自然又合比例的五官一定是最舒適耐看。試用自然妝容讓你的特質自然顯露，不用追求倒模式網紅臉。

膠臉代表年輕？

皺紋表情紋往往被貼上衰老缺陷的標籤，令無紋的凍齡臉、美魔女變成主流。請思考一下：臉部肌肉僵硬，只有眼珠能靈活移動的臉孔，真的會比表情自然生動更顯年輕活力嗎？

利用保養讓肌膚保持健康光澤彈性，優雅地老去其實也不錯！

豐滿就是錯？

頸和鎖骨是肉肉女可以展現魅力的隱藏亮點，只要穿著合適服裝：V領上衣簡單頸鍊就能讓頸至鎖骨的線條成為焦點，這些部位不需要辛苦鍛煉也能散發自然吸引力！

身高不足沒氣場？

比例從來都是重點！嬌小身形穿搭其實充滿可能性，層次穿搭、高腰褲、maxi長裙、厚底鞋都能拉長比例，只要把握好比例線條，視覺增高絕對不是夢！

胸小也是錯？

當胸小常被嘲諷，時裝界卻認為這是時尚穿衣的隱藏福利，因為胸小才能輕鬆駕馭各種風格！少了主流審美的包袱，會有更多空間去表現自己的個性與品味！