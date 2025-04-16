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16/04/2025

大灣區航空日本德島及仙台航線每星期減一班 ！航空公司指香港人擔心夏天日本有大地震及海嘯 引至旅遊需求急劇下降！

#去旅行 #GBA #德島 #網絡熱話 #travel news #大灣區航空
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Text: Katty Wu

　　大灣區航空於去年11月及12月分別開設香港至日本德島及仙台的航線，前者每星期3對航班，後者每星期4對。但日前有日本傳媒報導，由下個月12日起，德島的航線將減至每星期2班，仙台亦減至每星期3班。德島縣政府指大灣區航空表示由於謠傳夏天日本會有有大地震及海嘯，令旅遊需求急劇下降，加上美國與中國之間的關稅問題、全球經濟不明朗等因素影響，引致乘客人數減少，所以要削減航班。

 

　　消息一出，即刻引起香港網民熱烈討論，很多人留言指大灣區航空「賴得就賴」，亦有人認為「第一次有航空公司出嚟講地震傳言」！大部分人都理智，表示「呢啲航點本身就少人去」、「四國一向少人去，通常秋天去賞红葉。仙台一向東北賞櫻才去或冬天滑雪。普通日子好少人去」。雖然亦有人留言「講真 尋日（4月14日，去仙台）班機都九成半坐滿」，但亦有人回覆「仙台櫻花期上座率ok 落雨期就真」。

 

　　另外，有網民留言指「係驚737多過地震」，但亦有人回覆「月頭先坐完來回東京滿客喎」、「 東京都好多人搭」、「大阪曼谷都好多人坐」。

 

　　記者認為德島本身的吸引力不大，很難有穩定的客量，想去四國可以飛高松，而且高松的吸引力遠比德島大，因為去瀨戶內海的小島（如直島、小豆島等）亦較方便。至於仙台，最大的問題是香港航空及香港快運都分別在去年12月及今年1月開設仙台航線，3間航空公司夾起來每星期有11對航班，冬天雪季及初春櫻花季節客量應該問題不大，但5月起應該沒有這麼大的需求吧！另外，記者覺得自去年年底波音737-800的客機接二連三發生嚴重的意外，而大灣區航空的機隊全數都是波音737-800客機，或多或少都會令遊客卻步。

 

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