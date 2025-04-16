六合彩復活節金多寶一注中 5千萬！馬會小統計22號碼攪出次數最多，複式易中頭獎？

機會來了！復活節金多寶攪珠日期將於4月19日（星期六）舉行，多寶／金多寶$38,000,000，估計一注獨中頭獎有高達$50,000,000！賽馬會更公佈有趣的小統計，邊個號碼攪出次數最多？最近5 次復活節金多寶攪珠原來有5 位幸運兒以複式中頭獎，以上資訊有冇為你打開幸運之門？

馬會更分享有趣的小統計，原來過去10次復活節金多寶攪珠，列出攪出次數最多號碼。大家有否參透其中的玄機？

22號 共5 次

20 、21號 共5 次

13 、18、28、36號、40、46 共3 次

另外，近 5次復活節金多寶攪珠，原來有5 位幸運兒以複式中頭獎，睇返數據2023 年復活節金多寶有 3 位幸運兒分別以7個號碼複式運財獎券（1 注）、7個號碼複式自選獎券（半注）、8個號碼複式自選獎券（半注）中頭獎。而2012 年亦有幸運兒分別以7個號碼複式運財獎券（半 注），及2024 年9個號碼複式自選獎券（半注）中頭獎。祝大家好運！

六合彩複式點計？大家可以留意以下注數表，留意六合彩注項單位為每注港幣10元。

過去10 期六合彩攪珠結果