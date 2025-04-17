  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    輕鬆護老
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下政政經經快樂退休一本萬利我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

17/04/2025

溫傑星期四｜美國擬進一步圍堵中國？中國經濟數據有何啟示？港股假期前點部署？

#hot talk 1點鐘 #港股 #分析 #恒指 #香港股票 #恒生指數 #美股 #煤炭股 #內地經濟數據 #關稅 #三頭馬車 #中芯國際 #00981 #03419 #滙控 #00006 #執倉策略 #00005 #電能 #心亘指備釲
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：香港股票分析師協會理事　溫傑

 

　　中美貿易戰愈演愈烈，據報特朗普政府計劃進一步圍堵中國，對來自與中國關係密切的國家進口商品徵收「二級關稅」，中美之間還有望談判嗎？內地首季三頭馬車數據又有何啟示？港股早段曾升逾360點，復活節長假期將至，有何部署「貼士」？ 英偉達（Nvidia）向中國出口H20產品需獲得美國官方許可，隔晚美股收市股價急插近7%，股價是否初步消化負面消息？惟對業務前景需更審慎？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/5OOBWN7g9wg?feature=shared

 

►把時間軸拉到00:51開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#hot talk 1點鐘 #港股 #分析 #恒指 #香港股票 #恒生指數 #美股 #煤炭股 #內地經濟數據 #關稅 #三頭馬車 #中芯國際 #00981 #03419 #滙控 #00006 #執倉策略 #00005 #電能 #心亘指備釲
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

鮑威爾決定，解鈴留給繫鈴人

17/04/2025 18:00

關稅戰

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50

大國博弈

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.1...

15/04/2025 16:29

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk