譚輝智在《愛回家之開心速遞》中出色演出 劉丹稱讚其角色「乞人憎」爭做大廈立案法團主席

《愛回家之開心速遞》作為無綫高收視處境劇集，近日注入新演員，讓劇集變得更有新鮮感。昨日（16日）記者會，公布除了早前加入劇組的姚焯菲外，更有《中年好聲音2》的歌手譚輝智。眾所周知，狄波拉是他的頭號忠實粉絲，加入劇集後相信會吸納更多師奶級支持者。

譚輝智在記者會上，透露自己的角色為「何守烏」，是熊家的鄰居，跟戲中飾演熊樹根的劉丹最多對手戲，二人到時會爭奪大廈立案法團主席之位。人緣甚好的他，加入劇組只是很短的時間，已經跟其他演員打成一片，在台上解說自己的角色時，單立文都忍不住笑取笑他：「其實你講嘢可以快啲。」

始終第一次做戲，譚輝智表示十分緊張，而且主要跟大前輩劉丹對戲，實在壓力很大：「丹爺（劉丹）真係好犀利，學到好多嘢，我記對白會有啲吃力，比背歌詞更加困難，而且仲要顧埋表情做戲，真係唔簡單。事前都有準備功夫，好彩暫時未畀人鬧。」

劉丹大讚這位後輩表現很好：「佢個人好可愛，可以做到一啲行為令到我哋全家都好反感，佢做到好乞人憎嘅感覺。佢好醒目，佢會留意對手同埋其他演員點做，唔算多NG。」

同時剛加盟《愛回家》的姚焯菲，同樣得到劇中演員們的愛護。劇中她跟周嘉洛飾演表哥、表妹，日前她拍攝個人歌曲MV《New Fantasy》 ，就得到周嘉洛幫手拍攝，而且反串做「表妹」在MV內演出。