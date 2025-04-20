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20/04/2025

高息定存 | 一周高息合集，集友上調3個月港元定存年息至3.38厘

#理財 #天星銀行 #渣打 #收息 #華僑銀行 #集友銀行 #高息定存
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　　近日港元匯率走強，南向資金湧入本港股市，多家銀行推出港元定存優惠吸客，集友銀行上調3個月港元定存年息至3.38厘，存額由100萬元至5000萬元，適用於客戶透過分行或網上銀行以新資金辦理。天星銀行上調1個月及6個月港元定存年息分別至2.6厘及3.2厘，存額由1000元至500萬元，適用於新舊客戶以新舊資金辦理。

 

高息定存 | 一周高息合集，集友上調3個月港元定存年息至3.38厘

（資料圖片）

 

　　另外，早前渣打香港上調3個月、6個月及12個月港元定存年息分別至2.95厘、3厘及2.75厘，存額為1萬元，適用於客戶透過網上辦理。

 

　　華僑銀行早前推出港元定存優惠，12個月港元定年息達3.12厘，存額為100萬元至500萬元，適用於「月月息」，60歲或以上之新舊客戶以新舊資金透過分行辦理。若門檻較低，起存額10萬至100萬以下，12個月港元年息為3.05厘，同樣適用於60歲或以上之新舊客戶以新舊資金透過分行辦理，優惠期至4月17日。

 

高息定存 | 滙豐特選客戶3個月3.45厘，華僑一年期3.12厘

 

　　表列各大銀行定存息率：

https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php

 

撰文：經濟通採訪組

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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