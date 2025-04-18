黃金基金，中短線具爆炸力

上日提到，自從2022年初俄烏戰事爆發後，黃金再度成為資金避難所。去年起，適逢美國走入減息周期，進一步利好金價。誰不知，真正刺激金價飆升的是美國總統特朗普發動的全方位關稅戰。

上日執筆時，金價升至3122美元一盎司。兩星期過後，金價愈升愈有，前幾日已經突破3300美元水平。執筆時的6月份紐約期金，已經升至3344.5美元。

金價的走勢，嚴格來說沒有一個實際的基本因素支持，因為工業用的黃金需求有限，消耗也有限，而金飾用的黃金需求有機會持續上升。不過，如果金價上升，會觸發更多金商開採黃金，令供應增加，變相壓抑金價升勢。

某程度來說，金價的最大支持可能是各國央行的儲備水平，其次就是利率走勢和美元強弱。但市場情緒絕對會影響金價走勢，正如近期特朗普發動關稅戰，令到市場擔心全球會陷入經濟衰退，所以紛紛將資金泊去黃金。

按現時走勢推算，即使金價不再大升，中短線來說應該仍然偏強，因此，大家仍然可以考慮透過不同工具投資黃金。

金價中短線料仍然偏強，投資者可選擇不同的工具享受升幅。(Shutterstock)

上次談過，想分享金價的升勢，買黃金ETFs（交易所買賣基金）是其中一個最方便和簡單的途徑，因為買ETFs就像買股票一樣。

我想強調一點，如果你是長線看好黃金的投資者，買黃金ETFs就最好不過，因為它絕對可以分享金價的升幅（一般來說，ETFs是完全跟足金價走勢），但就沒有儲存實金的煩惱。

不過，像我這類不是長線看好黃金，而只是看好金價在某一個時段的表現，似乎選擇主動管理的黃金基金就會比較好。

市場上的黃金基金供應不太多，要數歷史最悠久、規模最龐大的黃金基金，肯定非貝萊德的世界黃金基金莫屬。該基金於1994年成立，至今已有30年歷史，資產總值已經超過50億美元，大幅拋離其餘黃金基金的規模（其他黃金基金的規模大約只有幾億美元）。

該基金將不少於70%的資產投資於世界各地主要從事金礦業業務的上市公司股票，也有小部分資產投資於其他貴金屬、礦物和基本金屬的上市公司股票，但就不會實際持有黃金和其他金屬。

該基金首季的升幅達到三成，而同期的金價升幅只有一成六左右，完全跑贏金價的升幅。不過，如果計算成立至今的表現，貝萊德世界黃金基金就跑輸金價了，因為過去30年，金價升了大約七倍，而該基金只升了四倍左右。

但我要指出一點，貝萊德世界黃金基金本身是用「富時金礦指數」作為基準指標的，如果以此基準比較，貝萊德世界黃金基金是跑贏的。換句話說，這個金礦指數比金價要落後一些。

如果大家買過金礦股也會明白，當投資者看好金價走勢時，都會率先買入這類股份，因此，從短線角度看，這類股票的升幅是會跑贏金價，而以這類股票為主要投資對象的黃金基金，自然也會有這種爆發力。

貝萊德世界黃金基金累計表現 累計 1個月 3個月 6個月 年初至今 基金 +14.86% +30.76% +14.34% +30.76% 基準指數 +15.60% +36.76% +13.77% +36.76% 資料截至2025年3月31日

貝萊德世界黃金基金累計表現 年度化 1年 3年 5年 成立以來 基金 +46.63% +6.96% +13.08% +5.51% 基準指數 +49.06% +4.72% +11.65% +1.14% 資料截至2025年3月31日