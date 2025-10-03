【動物奇觀】地球上最「坦蕩蕩」嘅生物？連個心都可以畀你睇穿！

我哋成日話「人心隔肚皮」，但如果我話你知，大自然入面有一種生物，佢係完全無秘密，連個心、個肝、條腸都可以畀你睇得一清二楚，你係咪會覺得好驚訝？佢就係嚟自中南美洲雨林嘅「玻璃蛙」（Glass Frog）！點解佢哋會咁「坦白」？



科學家最初都R爆頭，諗唔明點解佢哋要演化到咁「無私隱」。後嚟先發現，呢種透明度其實係一種超高強嘅偽裝術！當光線穿過佢半透明嘅身體，會令佢嘅輪廓變得模糊，完美咁融入背景嘅樹葉光影之中，令捕食者好難發現佢。佢唔係消失咗，而係用一種更高明嘅方式「隱形」咗！



偉大嘅青蛙爸爸

玻璃蛙仲有樣嘢好令人佩服。喺交配季節之後，蛙媽媽會將啲卵產喺溪流上面嘅葉片底，然後就功成身退。之後嘅時間，就輪到蛙爸爸出場！佢會寸步不離咁守護住啲卵，用自己嘅身體幫佢哋保濕，仲要隨時警惕住黃蜂呢啲天敵，直到啲BB蝌蚪孵化出嚟，跌入下面嘅溪流入面。呢種父愛，係咪好偉大呢？



每次通通知道多啲呢啲大自然嘅小秘密，都會忍唔住驚嘆，地球真係一個充滿無限驚喜嘅寶藏！我哋以為自己好了解呢個世界，但其實仲有好多神奇嘅事等緊我哋去發掘。下次見到青蛙，不妨諗下，佢可能都有住不為人知嘅超能力㗎！

