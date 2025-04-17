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17/04/2025

復活節Netflix新劇《比天堂還美麗》：80歲老婦重遇30歲丈夫，Viu Original《鬼宮》陸星材首演古裝！

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　　復活節連續四日假期，留港消費、在家煲劇也是一個很好的選擇。各串流平台4月片單之前已出爐，而在這幾日的假期，更有新戲、新劇推出，Netflix將會上映人氣話題韓劇《比天堂還美麗》，夫妻分別離世後，在天堂重遇，但二人的外貌相差很大，跨越界限談戀愛。而Viu Original就有古裝愛情喜劇《鬼宮》，由鬥氣冤家變戀人。

 

Netflix：《比天堂還美麗》4月19日上架

《比天堂還美麗》是Netflix 繼《苦中柑來遇見你》之後，又一套浪漫韓劇，故事笑中有淚，講述了一對恩愛夫妻，分別在不同時候離開人世後於天堂重逢。女主角李海淑因丈夫曾讚賞自己老了仍然美麗，所以選擇在天堂仍然以80歲外表生活，但重遇丈夫高岳俊，發現他外表則是30歲年輕人。二人再相遇，跨越外表界限，繼續生活，再次相愛。

 

 

　　新劇主演陣容，有韓國資深演員金惠子飾演女主角李海淑，孫錫久飾演男主角高岳俊之外，還有韓志旼、李姃垠、千浩鎮、柳德煥等實力派。孫錫久曾經在節目訪問透露，自己因是「金惠子選中的」才加入這部戲，他也期待跟前輩演出。

 

 

　　劇組選角的時候也是一個很大的考驗，最後由年紀相差42歲的金惠子與孫錫久演出，全因金惠子曾經看過他在《出走日記》的演出，欽點他來做自己的拍檔做男主角。

 

Viu Original：《鬼宮》4月18上架

 

　　Viu Original即將播出韓國古裝愛情喜劇《鬼宮》，以朝鮮王室與八尺鬼的糾葛為背景，講述「八尺鬼」對王室懷恨在心，企圖顛覆宮廷秩序，讓朝鮮陷入混亂！奎章閣檢書官尹甲（陸星材飾）被惡神螭龍姜哲所附身後，曾經暗戀尹甲的萬神唯一孫女、卻拒絕成為巫女的汝里（苞娜飾）毅然挺身而出；國王李成（金智勳飾）對抗八尺鬼，同時肩負著國家安穩的重任，三人之間的命運錯綜複雜，既有愛情瓜葛，也有著權力與忠誠的考驗。

 

 

　　以男團BTOB出身的陸星材，相隔三年他再度出戰電視劇，今次也是他首次主演古裝題材，劇中他將一人分飾兩角：檢書官尹甲和惡神姜哲，令影迷相當期待他將如何詮釋兩個截然不同的角色！此外，長腿男神金英光亦會特別演出惡神姜哲的本體，為劇集添生色。

 

Disney+：《破‧地獄》4月21日上架

 

 

　　由陳茂賢執導，黃子華、許冠文、衛詩雅和朱栢康主演的香港電影《破‧地獄》，4月4日在香港戲院上映加長版，同時這個復活節假期，可以於4月21日開始在Disney+隨時有得欣賞這套作品的原裝版本。

　　現時，這套電影已經贏了《復仇者聯盟3》，成為香港史上高票房電影第三位，而且還打破紀錄，在第43屆香港電影金像獎中，有18項提名。

 

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