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17/04/2025

沙田馬場中菜廳5月優惠：母親節前兩個賽馬日送$528珍饈一品煲及手工玫瑰花、端午節套餐6折 人均$200

#Food News #沙田美食 #著數優惠 #端午節 #母親節 #馬會 #沙田馬場 #賽馬日
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Text: Katty Wu

　　母親節即將來臨，今年會不會想給媽媽一個與別不同的體驗呢？沙田馬場中菜廳「百勝廳」首次推出「5月摯禮獻愛三重賞」，於5月份的其中4個賽馬日帶來3個不同的優惠，包括送價值$528的「珍饈一品煲」、打卡送$200」訂座優惠券或「愛賽馬手提袋」，以及自選套餐6折優惠，非常適合跟親朋好友慶祝飯聚，感受獨一無二的馬場熾熱氣氛！

 

 

　　「百勝廳」位於沙田馬場二座看台5樓，是場內唯一可供公眾預訂的中菜廳，糅合餐飲與賽馬體驗。全落地玻璃的設計，讓食客飽覽沙田馬場全景，品嘗中菜美饌同時觀賞馬匹衝刺的刺激一刻，感受不一樣的臨場觀賽體驗。現場更設有80吋特大LED電視直播賽事，部份餐桌更設有私人電視。

 

 

第1賞（5月4日及5月10日）
預訂4人枱或以上 即送「珍饈一品煲」

 

　　「5月摯禮獻愛三重賞」的頭炮，是於母親節前夕的連續兩個周末賽馬日，即5月4日（日）及5月10日（六），預訂百勝廳4人枱或以上，即贈以珍珠鮑、海參、瑤柱碎及沙井蠔等滋補食材製成的「珍饈一品煲」。4人枱最低消費為$1,035，可獲贈4人份「珍饈一品煲」（價值$528）；6人枱最低消費$1,725，則獲贈6人份「珍饈一品煲」（價值HK$792）。另外，每位食客都可以獲贈手工玫瑰一枝。

 

 

第2賞（5月25日）
打卡即賞$200「百勝廳」優惠券或「賽馬手提袋」

 

　　於5月25日入場，在百勝廳內打卡環境或食物相片，並上載至個人Facebook或IG或小紅書，標註指定hashtag及完成指定步驟，即可獲贈$200「百勝廳」訂座優惠券或「愛賽馬手提袋一個（價值$68），名額100個，先到先得，送完即止。

 

 

第3賞（5月31日）
訂4人枱或以上 享自選套餐6折優惠

 

　　於5月最後一日端午節預訂4人枱或6人枱，享用自選套餐即享6折優惠，原價$345，6折後每位只是$200！套餐包括招牌燒味雙拼、滋補明爐老火湯、每位一款自選小菜（超過10款精緻粵式時令及廚師精選可供選擇）、香苗白飯或明火煲米皇、是日糖水以及汽水、橙汁或指定啤酒一杯。留意只適用於4人枱及6人枱之客人，同枱所有客人都須點選指定自選套餐，方可享有優惠。

 


即場登記開立馬會投注戶口，即賞小馬摺疊環保手提袋一個（價值$138) ，每日名額限10個。

 

百勝廳

地址：沙田馬場第二座看台5樓（由馬場站出口經2樓平台乘電梯E抵達5樓）

營業時間：首場賽事前2小時至尾場賽事

餐飲供應時間（5月）：沙田日賽賽事 11:30am-4:30pm

訂座：https://www.bookingrc.hkjc.com/onlinebooking/

備註：入場及投注人士須年滿十八歲 

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