  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
財智
財識兼收
陶冬天下政政經經市場最熱點快樂退休一本萬利我要退休樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學騙局大拆解親子理財生財有道Bitcoin必學
關鍵字：退休 理財 人民幣 樓市 股市 加密貨幣 高息定存 理財智慧 財金大勢 退休錦囊

22/04/2025

兩雄相遇的命運

#理財 #財識兼收 #特朗普 #馬斯克 #美國 #Alpha男 #政府效率部 #Tesla
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早在美國總統競選期間，特朗普與馬斯克已經走在一起。一位是美國總統，全球最大權力的人；另一位是全球最有錢的人，執行力超強。彼此合作可能因為理念相近，都希望做一些大改變，大家都憎恨左派，敵人的敵人便是朋友，加上互相有利用價值，自然比較容易走在一起。

 

　　特朗普與馬斯克二人都是極端的Alpha男，而且兩人皆是脾氣古怪，堅持原則的程度可以和全世界對著幹，很少妥協。數月前聽到他倆走在一起時，我已覺奇怪，暗批他們將來應會因一些事情各持己見而分開。看特朗普上一次總統任期內辭退官員的速度，他倆分手的一天大約在特朗普任期內，這對拍檔不可能捱到4年。

 

　　先解說一下何謂Alpha男。Alpha男指在群體中居統治地位的雄性，是喜歡支配他人、成功而堅定的男人，帶有大男人主義。在社區裏，除Alpha男之外，還有三種類型：Beta男、Omega男、Sigma男。Beta男是群體裏最普遍的類型，通常很合群，會跟隨團體一起行動。Omega男不擅社交，能力平庸，有點似宅男。Sigma男比較我行我素，有能力但愛低調，算是比較清高的一類。Alpha男有如萬獸之王，正所謂「一山不能藏二虎」，兩個Alpha男走得太近，遲早出事。

 

特朗普與馬斯克這兩個極端Alpha男，合作關係不可能捱到4年。(AP)

 

　　早前，馬斯克表示會離開政府效率部，亦與白宮顧問納瓦羅口角，譏諷對方比一袋磚頭還蠢。另一邊廂，特朗普4月10日在白宮內閣會議上表示，馬斯克做事非常出色，但自己並非真正需要馬斯克，無需要依賴馬斯克完成任何事情。而當時馬斯克在席上，特朗普這一下實在不給面子。

 

　　雖然早已料到特朗普與馬斯克將會在不日不歡而散，但想不到這一天來得如此之快，特朗普上任後不到3個月便已發生。在此再作一個有趣預測，估計他倆不單止不歡而散，未來更會仇視對方，久不久發言會出現「單單打打」、「有骨落地」的情況，甚至乎有實質行動對付對方。

 

　　記得上次拍片分享我對特朗普的看法（見連結），在尾段提醒投資者一件事。很多人自以為很了解政治時局而作投資，甚至乎以為全世界對某事情已達至共識而作投資，結果往往不似預期。這樣的投資操作，自以為聰明，其實相當危險。

 

　　舉一個近期的經典例子，馬斯克高調幫特朗普助選，特朗普當選總統之後，馬斯克帶領群眾歡呼，更進入白宮，獲委任操控政府效率部，擁超大權力。記得當時特朗普一當選，全世界追入Tesla股票，股價於2024年12月升至480美元。一季過去，如今股價跌至240美元，損失達五成。

 

　　其實還有無數例子，包括香港的政治時局與政策市的閱讀，靠預測未來作投資，贏面不如大家想象般高。未來世界時局將會更不穩定，尤其特朗普性格多變，昨天的仇人，可能做點動作後，今天就會與他相擁：「My friend, baby!」今天的朋友亦會變成明天的仇人，靠閱讀形勢作投資決定，要加倍小心。

 

相關連結：

【侵侵人設 個市點睇】

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多財識兼收文章

你可能感興趣

#理財 #財識兼收 #特朗普 #馬斯克 #美國 #Alpha男 #政府效率部 #Tesla
更多財智文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

請追蹤etnet最新小紅書賬戶@通仔GoGoGo 接收最update情報！

美元在哭泣

22/04/2025 12:10

關稅戰

美元失信譽，黃金成天堂

20/04/2025 14:03

貨幣攻略

悄然而起的日本聯合作戰指揮體系

17/04/2025 08:50

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk