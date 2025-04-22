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22/04/2025

假如由關稅戰打到熱戰

#股市 #政政經經 #關稅戰 #代理人戰爭 #財金大勢 #國際評論 #大國博弈 #地區性戰爭 #南海撞機事件 #電子戰 #無人機
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　　1930年代的歐美關稅戰，打打下就打出了個第二次世界大戰，今次再有關稅戰，會否又打出個大戰或起碼局部地區性戰爭。如開打，中國有無勝算？有，請往下看。

 

　　美國核彈數目數倍於中國，但核彈只屬擺設，一旦打起核戰，互掟幾十個，只炸大城市，就大家玩完，因此這個損人一千、自損一千的同歸於盡的熱戰，無人會打。

 

　　如美國先下手為強，上千個核彈來襲，把所有中國的核彈基地都打趴，又如何？絕、絕不可能。中國知自己核彈少，故不會求第一波互撼，只求在第二波核還擊，靠的是核潛艇、流動發射平台、隱藏在深山的核基地，之後還會有六代機、七代機，最、最、最重要的，是中國載核彈頭的導彈已應用上了錢學森教落的導彈漂移變軌，雷達睇到都捉唔到導彈下一秒鐘怎轉彎。用最簡單話講，是中國的導彈識「迷蹤步」。美國的導彈，到目前為止，似乎尚停留在死蠢的拋物線軌。所以中攔美導彈易，美攔中導彈難。

 

　　唔打核戰，打代理人戰爭又得唔得？日本、南韓會否替美國打代理人戰爭？可以，但只是找死。因為替人打代理人戰爭，先要自己夠爛，日、韓尚身嬌肉貴些，不會直接出手。越南可以代美國打，不過國家主席習近平剛去越南訪問。此文成於上周一（14日），習主席剛出訪，但估都估到，習主席出訪一定是已相互安排了連串友好、合作大計，所以中國西南方穩，剩下來只是南方的菲律賓可以搞搞震，但現任菲律賓總統小馬可斯可成氣候？行開啲啦！如果前任菲律賓總統杜特爾特勢力回朝，就中菲友誼萬歲了。

 

　　剩下來的是台獨。打死賴清德都唔敢，老賴一宣布獨立，就是單方面改變台海現狀，乜國都保唔到台獨友，因為今時各反華勢力都是猛叫中國不可單方面改變台海現狀嘛！台獨唔識死，一行獨立，即單方面改變台海現狀，即廢金鐘罩，各個契爸、契哥如不食言，又點幫得出手呢？

 

　　不過美國的反華派仍可能不死心，硬要挑戰下，那會怎挑戰？應不會一來就動槍動炮，會打乜？打電子戰！

 

　　美國是科技大國，中國打得贏嗎？

 

美軍機欺華，中自找反制

 

　　1994年，中國軍方有恥辱性的「1994東海空情異常事件」，所謂異常，即是軍方搞唔掂，其時山東省雷達站屏發現有百多架飛機來襲，中國戰機立即起飛抗敵。但到了「敵機」的空域，竟發覺天空空空如也，只好返航。

 

　　1996年，有台海衝突，美艦聯群而來，海南雷達又發現百架來襲，轟六出動，到「敵機」空域，只見到一架美國EA-6B偵察機，最要命的是轟六想用導彈打靶來震懾那架美國EA-6B，竟然是導彈被「敵」鎖定，導彈未能成功發射。你話是否大件事？

 

　　人家可以迷惑你雷達站，今時百機來襲是假嘅，他日百機來襲又如何？真真假假虛耗你機群奔波，就算真來犯，你導彈又打不出，等死好了。

 

　　亦因為美國在這幾次的電子戰中，窺探到中國在這方面的短板，所以就在台灣推個「玄機計劃」，這是連串的助台灣加強電子戰能力，以防中，以至攻中。

 

　　中國軍方對1994年和1996年的兩次空情異常事故震怒之餘又自找不足（朱鎔基和溫家寶都有叫港府自找不足，找到了嗎？），立刻訂出955工程將轟五、轟六改裝成轟電五、轟電六，又將圖154M改成電子機（圖154是蘇聯時期機，又老又舊，而且只此一架），並新增新10號，運-8EW，亦增強了反輻射能力，以免再被敵機鎖住導彈，不能打出。不過當時由於電子戰研發起步晚，這些高尖科技亦不能買到，俄羅斯亦不肯慷慨支援，所以電子戰機的能力仍是差美幾皮，打起來，輸的成分較高。

 

南海撞機事件，中收穫甚豐

 

　　但得道多助，天祐中華，美國竟向中國送出大禮，助中國在電子戰上登頂。這就是南海撞機事件。

 

　　2001年4月1日，有架美EP-3E型電子偵察機，再度侵境，中國派出兩架殲8 II型戰機去驅趕，結果是跟王偉的殲8機撞上，僚機問可否開火還擊，中央叫不可，要立即返航。

 

　　王偉飛機墜海殉國，但這架EP-3E型電子偵察機組人員怕死，怕掉下茫茫大海難活命，於是立刻查附近有無可降落之地，結果發現了個陵水機場，簡單溝通後，阿爺允其降落，咁就益咗中國。如果這班機組人員肯殉國，飛機一掉進大海，就乜手尾都無，但就是美國兵哥身嬌肉貴，在允可降落陵水機場之時，就開始破壞機上的電子設備，用手扯電線，用斧頭斬電腦，用手掰筆記電腦，但機上設備多，有不少是嵌在機身的，怎破壞得晒，在降落陵水機場的兩個半小時內仍在扯、斬、掰，但又怕死不敢放火，降落兩個半小時後就死氣落機，迎接他們的是提住鐵鍬、木棍、掃把的陵水機場守衞。是守衞不是解放軍，因為陵水機場太細、太不起眼，無乜貴客來訪。

 

　　這架EP-3E型機降落陵水機場消息一出，全國軍民兩方的電子戰專家全飛撲陵水機場，美國立要求歸還機組人員和飛機，阿爺睬你都傻，筆者最記得，阿爺找了塊大大大帆布（用幾塊車埋啩）往機上一蓋，就開始帆布下作業，拿、偷、抄，應乜都做齊，但中美對這個「奪寶」名單從未公布過。

 

　　一兩星期後，機組人員獲釋，美軍方調查後公布，由於事出突然，機組人員又未有過迅速、有效的破壞、安保訓練，所以有些高科技是被人執了。

 

　　這架EP-3E就在陵水機場，在帆布下躺了兩個半月，中美才達成協議，由洛克馬丁派專家來把飛機拆卸，全程由中方監察攝錄，拆了20多天後，再由美國找俄羅斯用架安124機（一架大型運輸機）將拆到七零八落的EP-3E運走，筆者可以想像中方的電子戰專家是有多麼的不捨，怕要含淚送別了。

 

　　「奪寶」名單雖無公布，但從美軍方之前公布的EP-3E常規裝備中就有：

 

．AN/ALR-76型電子支援/雷達預警吊艙
　
．AN/APS-115型頻率瞬間搜索雷達
　
．AK/ALR-60型通訊接收/紀錄/分析系統
　
．N/ALD-8型無線電定向系統
　
．AN/ALQ-108型敵我識別裝置
　
．干擾系統
　
．敵我識別密碼

 

　　以上是來自國內「大黃網」的，尚有一大堆，不抄了，反正我唔明，好多讀者也不一定明，總之就是得到本美國電子偵察機的秘笈啦！不過，這只是電子偵察機，並不是電子戰機（要來打的），如察、打兩本秘笈都有，中國就發達，少走十多二十年的電子戰開發之路。不過也不用擔心，因為中國是製造業大國、強國，不足之處，就由其他工業/製造業部門補足。

 

　　電子戰中最重要是有對眼雷達，這個雷達不光要偵察到嘢，尚要憑敵方發出來的雷達電波反偵察到對方雷達位置，這要靠專業上的所謂燒穿效應，並進行遮蓋性干擾，即是要我睇到你之後，又要不被你睇到。這便要靠N、N、N個電子管來推升雷達能力，這種由T/R組成的相控雷達成本相當之貴，一個稱職雷達要用上千個以至萬個，中國窮，初期買唔起，人家亦不會賣吖。

 

　　這些T/R組件之所以貴，是因為要用上砷化鎵或氮化鎵（又係稀土，目前被中國禁出口至美），這種鎵，是在產製氧化鋁時的副產品，中國從生產4200萬噸的電解鋁時，才得到400噸的砷化鎵，世界上沒有國家生產上這麼龐大的鋁材，故所出的砷化鎵也是雞碎咁多。

 

　　更要命的是在高溫環境下將砷化鎵冷卻來應用時，會產生破裂。在2017年11月，在珠海的英諾賽科科技有限公司攻破了這難題（大灣區公司呀，唔好以為北上只有平嘢、好嘢食先至得㗎），之後就可以平用了……

 

．手機快充頭用上它；
　
．陝西監控盜墓雷達用上它；
　
．河北農戶用上它來監控野豬；
　
．湖北寺廟上方設有的監測天氣也用上它。

 

　　連監控野豬都用得起，中國軍方的監控雷達怎用不起，於是就反到了美軍出現「2024黃岩島空情異常事件」了。

 

中國電子戰，2024年吐氣揚眉

 

　　2024年7月美國召集了一眾跟班在南海舉行環太平洋軍演，突然美國航空母艦卡爾文森號撤出南海，使這個環太軍演草草收工，原因？中國和美國在黃岩島附近打了場12小時的電子戰，勝敗中美均無乜講，只知事後威廉庫爾特，這位指揮136電子中隊的中校，被撤職。原因是對他指揮作戰能力失信心，點解無信心了？有謂：

 

　　解放軍「意外」地打撈到美國P-8A反潛機投放的水下反潛偵察器，這涉國家安全，阿爺立即拉警報（如在以前是撈了就撈了唄），今次則是撈了便發惡，一如前任中央外事辦主任楊潔篪2021年在阿拉斯加發惡大嚷「中國人不吃這一套」。美國的RC-135偵察機、先進的EA-18G咆哮者電子戰飛機企圖奪取在該區的電磁空戰場。中國則升空了運九電子預警機，殲16D先進機在山東艦航母戰鬥群的支援下，進行了長達12小時的電子戰較量，結果是見卡爾文森號急撤出南海，稍後連部署在此地區的中程導彈也撤。上文講的上任僅一年的威廉庫爾特也被撤。有謂是威廉以為2024年的中國仍是1994年和1996年的中國，在mighty美國電子科技戰中必敗，誰知中國今時真不吃你這一套，有無戰？看結果，當時就有菲律賓傳媒報道菲律賓北面的GPS（不是北斗呀）失靈，雷達和廣泛的電視台也受影響，如真打電子戰，中國拿甚麼去跟美國撼？

 

美國打電子戰可分三個層次：

 

　　較低B的，用EA-18G，中國有低B的殲16D以應之。中檔的美有EP-3E，中國則有運8EW、高新6號、9號、10號應之。最勁的美國有RC-135系列和E3G，中國就慘了，只得一架圖154M應之。如前述這是蘇聯時期的老舊機。

 

　　要打地面電子戰、海艦上電子戰，中國絕不差，但陸地的不能遠達遠海洋面，而艦載的又快不過飛機。美國的電子戰機，都是由民航機如波音737等改製而來，因其續航力長，故可以打持久戰，機體大，可多裝儀器。中國不能用波音機來做自己的電子戰機，因為波音的引擎都有定位功能（所以唔明白馬航M370點解搵唔到），做民航可以，做軍機是找死。中國的C919是近年才成，引擎仍是靠外援，未能全自主，所以亦不太可用。

 

中國無人機，未來電子戰利器

 

　　好彩，中國的無人機勁。

 

　　翼龍10無人機的電子戰版本，作戰半徑達1800公里，航程4000公里，續航力8小時以上，可發現400公里外敵蹤。香港至汕頭約380公里，香港至台北約800公里。

 

　　如用WJ700無人機，航速7000公里/小時，續航力20小時。

 

　　無人機做電子戰機有乜好，有人的電子機，困在機上十幾二十小時，點輪班？無人機則操控者在後方，輪班休息話咁易，即好似靚仔在機舖打機，打到餓就叫個外賣歎下先，故在支援人力體能消耗上，無人機勝一籌。

 

　　2024年美國在「黃岩島的空情異常事故」（唔知美軍會否如此冠名）確認了中國在電子戰方面，已非如1994年、1996年的吳下阿蒙，梗係啦！唔通中國製造2025真係吹出來咩！

 

　　2024年後，再不聽聞美偵察機入侵消息，可能仍有，但無公布，但這個2024黃岩島事件，正告台獨，他們以前在美國協助建立起來的「玄機計劃」，落後了，懸了。

 

　　中美雙方的電子戰技術是急速發展中，可能好似籃球賽一樣你領先三分，我之後又扳回，並領先三分，未能終極一戰，都不知鹿死誰手。可告慰的是，今時中美如開戰定會先打電子戰，1994年中國只能受脅逼，跪地。2024年之後，就可以窒到美國不敢輕易來犯，亦因之今時關稅，不像1930年代的關稅戰會輕易啟動到中美大戰，所以那些日日話美國會派航母來打中國者，知多些少中國在電子戰方面的實力，就不要信口雌黃了。

 

　　中美在科技方面的發展是快速和會是你追我趕式的相互超越，不必太擔心，美國會輕易來犯，但在另一個電子技術戰場，AI，或金融戰，就要留心了。筆者日後會有文胡吹亂講下。

 

　　AI戰方面，留心Peter Thiel，金融戰方面是電子貨幣。4月14日人行公布了電子人民幣於東盟及N個東方國家推行，這是繞過美元的SWIFT結算系統，對美元霸權會帶來衝擊。

 

　　此文成於2025年4月14日，世事發展雖迅速，但方向是不會大變。如看的、預期的方向不對，則就算千萬年慢變也終會偏離發展航道。一周前寫就此文，果真夠博了。哈哈！寫文無啲挑戰，寫來做乜，閣下會否跟筆者一齊博，自決。

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

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