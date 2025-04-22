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22/04/2025

退休立即回Comfort Zone

#退休 #理財 #快樂退休 #退休錦囊 #comfort zone #職場 #壓力 #公務員 #舒適圈
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  • 曾智華

    曾智華

    曾智華，資深傳媒全面手。退休前為香港電台節目創作總監。八十年代開始獲選最受歡迎節目主持，直至2014年退休為止。隨即「轉跑道」，專攻慈善活動及變身KOL 。目前每天溜覽其Fan Page 「Luke Sir 曾智華」者，數以十萬計。近年著作包括《快樂退休》及《有盈退休》。

    快樂退休

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Photo: 圖片由作者提供

　　年輕出社會工作時，必會遇上很多關心自己的智者、長者及前輩，幾乎清一色作出鼓勵：「阿Luke，年輕人要成功，必須跳出自己的Comfort Zone，向多角度的高層次挑戰，這樣才會成功，打入人生三角中的頂尖五巴仙。到時，必有大量異性傾慕，成為公司管理層，薪高權重，到時可完成不少夢想目標！」

 

身處Comfort Zone ，舒服又安全，毋須面對高壓及對一切戒備。

 

　　一句到尾，你想勁？想出人頭地？想做人中龍？想升職？想乜想物？就要具備向艱難挑戰之心，絕對不可成為「4點半洗手，5點半彈出門口」的平庸打工族。

 

世事一切皆有代價，要成功，尤其是大成功，必須有勇氣及決心跳出Comfort Zone。

 

　　先簡單介紹Comfort Zone（舒適圈）。這是一種心理狀態，在這狀態中，人對周圍事物感到熟悉，有安全感，可以放鬆所有戒備，因一切皆在掌握中，故此，只需面對很低程度的焦慮和壓力。

 

所有「成功路」皆彎彎曲曲波折重重，絕無「舒適」這回事！

 

　　公務員，有不少是長存舒適圈中而不願離開的，同時，也有不少人千方百計「逼」入去。昨天行政會議召集人葉劉淑儀（退休高官）在專欄中，就指出如今有不少大學生，力求將自己變為「ACO師」，即助理文書主任專家。

 

人各有志，不少公務員對權位毫無興趣，只求安安穩穩。

 

　　這個職系，入職要求很低，中學會考畢業已符合，月薪一萬七千多，可無風無浪逐步晉升至高級文書主任，月薪六萬多。一個沒多大工作壓力、日日準時5點半走得的工種，正是典型政府內的舒適圈，故近年爭崩頭，不少大學畢業生竟「降班」與中學畢業生爭做「ACO師」。

 

　　葉劉當然是在慨嘆，世風日下，咁多大學生用完納稅人津貼，畢業後竟不思進取！

 

葉劉淑儀74歲，仍未言休，天天搏殺，故對有大學畢業生用完納稅人津貼後竟「立志」不思進取，非常不滿。

 

　　不過，正是人各有志，社會就是一個三角型，頂尖的五巴仙，只可有少數人達到，畢竟，最大量的，仍然是中低層一族，社會要有不同心態的人，才能各司其職，令生態平衡而和諧。

 

　　回說舒適圈，小弟正是早年經常立志跳出，故搞到身心俱疲，五勞七傷，因每日生活在高壓焦慮中。

 

你想成功？先要立志離開Comfort Zone，戴起做「高層」的面具，拋開自我，再準備捱到五勞七傷！

 

　　文首指出，舒適圈令人放鬆、安全、適意，毋須面對危機感。但這類情況，多只發生在位低權微的工種。

 

　　我呢，卻長期被上司「大力提拔」，願或不願都要離開Comfort Zone，頻頻調到不同崗位，管理不同性格及能力的人；對外則要大力建立關係，向千奇百怪利害相關或相衝的人「依起棚牙」。

 

　　攰一攰都好，不想增值仍是要增值，唔喜歡孭的責任一項項孭上身⋯⋯情況就似身負各式重擔的駱駝，一日未斷腳冧低，仍是不准回到Comfort Zone。

 

　　人在江湖，身處職場，這就是正常生態，個個一半自願，一半被迫。就此，我就見證不少行內外身處相若高要求職位者，紛紛患上情緒病、抑鬱症、癌症、內分泌失調、嚴重皮膚病（因免疫系統受損）⋯⋯更有患上不知名的怪病。

 

除非你是野心家或權力慾特強，上晒癮不能自拔，否則，退休後應立即回到舒適圈好好享受，只見喜歡見的人，只做喜歡做的事，這才是美滿人生。

 

　　一切，食得鹹魚抵得渴，故此，自己知自己事，適當時候就要將名利權全部let go，尤其是退休鐘聲響起，快快頭也不回重返Comfort Zone吧，這才是永恒的歸宿！

 

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