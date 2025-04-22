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22/04/2025

美元在哭泣

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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

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　　美國總統特朗普入主白宮後，對著美元連砍三刀。第一刀是推出對等關稅，向全世界貿易宣戰，並推翻了戰後美國以開放本國市場為代價建立起來的國際秩序；第二刀是政策上朝令夕改，動搖了美國政府的信用，政策變成了菜市場討價還價的遊戲；第三刀砍在美國聯儲局主席鮑威爾身上，他揚言要炒掉鮑威爾（儘管聯儲局主席的任期是受到法律保護的），公然踐踏聯儲局的獨立性和法治精神。

 

　　特朗普上任不到100天，卻幹出了驚天動地的大事。他摧毀了美國一手建立起來的貿易秩序，玷污了美國自身的國際信用。美國通過極端施壓，也許可以在雙邊談判中獲得一些短期利益，但是傷害的卻是美國的軟實力，其中反應最強烈就是美元。

 

　　美元匯率指數，今年年初是109，如今是98。自從4月2日「解放日」後，不到3個星期，美匯指數貶值了5.6%，這在匯市是罕見的。美國的國力、法制和市場深度，令市場將美元看作避險天堂，將美債視作零風險資產，然而在最新這輪市場拋售中，美元不能避險，美債風險很高，市場以腳投票，exit America（逃離美元資產）成為共識交易。

 

4月2日「解放日」後，美匯指數在不足3周內貶值了逾5%。(Shutterstock)

 

　　特朗普主推的「去全球化」、「再工業化」，有其歷史原因。全球化導致產業鏈外移，美國中產階級萎縮。疫情令美國突然意識到，自己已經沒有了支持國家安全和軍事力量的工業基礎，再工業化作為國家安全的考量，凌駕於經濟因素之上。中產階級的憤怒則將極端思維、極端情緒的特朗普推上權力巔峰。

 

　　然而，極端的「去全球化」，並非一朝一夕可以達成，美國重建產業鏈的時間可能要以年為單位計算，但是所產生出的物價壓力、衰退風險卻是以月來計算，市場的反應更是以日來計算。特朗普在貿易政策上的倒行逆施，直接傷到了美元的根基，美元失去了全球化支撐的貿易之錨、信用之錨。這是美元資產近期極度動盪的根本原因。

 

　　自從「布列頓森林體系」坍塌，美元就失去了黃金作為錨定。它依靠在全球貿易中的絕對地位，維持著全球交易貨幣、儲蓄手段的尊崇地位。美元交易，在全球外匯交易中佔88%。這次「去全球化」，啟動了「去美元化」。

 

　　當然，世界上暫時還沒有一個可以取代美元的替代貨幣，所以美元的主導地位並非一時半刻可以消失。但是美元的軟實力，毫無疑問被弱化，美元的信用遭到質疑，這是本輪美元急跌的邏輯。特朗普拒絕承擔全世界貿易盟主的責任，全球貿易格局勢必由單核轉向多核。貿易迎來了一個新的時代。

 

　　上次美元遭遇信用危機，發生在1971年，當時美國總統尼克遜宣布美元與黃金脫勾，並對全球徵收10%關稅。黃金價格在之後的10年中，飆升了19倍。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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