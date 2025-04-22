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22/04/2025

天主教方濟各逝世 里安納度回憶2016年與教宗討論氣候變化 史泰龍讚譽其非凡貢獻

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Text: wong lin lin rachel

　　梵蒂岡於昨日（21日）宣佈，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）逝世，主懷安息，享年88歲。消息公佈後，不少名人、藝人在社交平台發帖文哀悼。當中有美國前總統奧巴馬，而美國白宮的社交平台貼出特朗普曾跟教宗見面時的照片。美國知名導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）、藝人里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）等，亦表示心感婉惜。

 

 

　　天主教教廷於21日發表聲明表示，方濟各於星期一（4月21日）羅馬時間07:35（香港時間13:35）「回到天父的家」。方濟各之前曾因呼吸道感染住院，康復後於復活節期間，曾坐著輪椅在梵蒂岡會見信眾。

 

 

　　方濟各以往對社會作出不少貢獻，不少國家領導人及名人均悼念他的離世，包括美國前任總統奧巴馬、現任總統特朗普、烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）等。

 

 

　　藝人方面，荷里活影星里安納度狄卡比奧在個人社交平台，分享了以往曾兩度跟教宗方濟各見面合照，長文表揚教宗方濟各在世時對社會的貢獻，是這個時代最傑出的精神領袖之一，並提到二人見面談話內容，「 2016 年，在拍攝紀錄片《洪水氾濫之前》（Before the flood）期間，我有幸與教宗方濟各坐下來討論應對氣候變遷的迫切需求。那次經歷令人深受啟發、深受感動並發人深省。」

 

 

　　80年代荷里活影星史泰龍（Sylvester Stallone）亦於社交網分享幾年前與家人到梵蒂岡與教宗見面時的合照，並留言表示：「一個很好很好的人！聖父，安息！」 美國導演馬田史高西斯，接受傳媒訪問表示失落，並對認識他深感幸運，他還表示：「教宗方濟各對世界、教會、教宗的意義有很多。我把這個留給其他人詳談，無論從那方面來說，他都是一個了不起的人。」

 

 

　　教宗離世，引起世人對宗教電影的好奇，近年兩套以宗教為主題的電影，包括《教宗選戰》（Conclave）與《教廷白煙》（The Two Popes）成為熱搜，想深入了解宗教以及教廷內的事。另外，香港教區方面，亦有舉行悼念活動，位於堅道天主教總堂，設有弔唁冊讓信徒及巿民留言，弔唁處未來數天由早上七時至晚上七時開放。天主教聖母無原罪主教座堂地址：香港堅道十六號

 

 

 

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