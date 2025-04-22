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22/04/2025

車主必讀︰3、8號碼車牌會旺啲？開紅色車易有意外？五行屬性宜配甚麼顏色車及教你簡單小改動，揀車位要避開三煞位？

#五行 #1638 #蔣匡文 #車牌 #顏色 #風水 #玄學 #數字
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　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題。今年初，新春車牌拍賣無字頭「88」以1140萬成交，究竟3、8、168等好意頭車牌號碼是否真係旺車主？今集蔣博士同大家以古代風水術數「河圖」講起，拆解數字「密碼」。138 等於一路發？1638即一路生發？或只是風水師愚民的說法令大家信以為真？不同的五行屬性宜配哪些號碼呢？

 

　　除此之外，好多車主都關注愛車的顏色，坊間成日話開紅色車易有意外？哪麼金木水火土屬性的車主宜駕駛甚麼顏色的車，蔣博士為你詳細講解。如果唔想買新車都有計仔，今集教你簡單小改動即可將愛車配合個人五行屬性。至於車內裝飾佈置有何宜忌？車位要看九宮飛星避開三煞位？甚麼物件不宜放車內等。即聽蔣匡文博士詳細解說！

 

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＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

 

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