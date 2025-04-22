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22/04/2025

移民英國｜移英後鑽研廚藝、手沖咖啡從平凡的日常累積「幸福感」！年紀愈大愈要珍惜生活中的小確幸

#英國 #文化 #小確幸 #幸福感 #移英港人
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　在英國生活，很多時候都會覺得「卡住了」，不論是交通還是服務，付了錢還要自己善後。朋友K對我說：「過往在香港，很多事情都能信手拈來，在英國生活，除了事業，好像不懂得怎樣去好好過生活。」因為衣食住行事事都要親力親為，一切都得來不易，更加能夠體會生活中的小確幸！

 

 

一杯手沖咖啡的儀式感

 

　　朋友T在英國迷上了手沖咖啡，每日早上都會花上半小時磨豆、溫杯，過往上班前匆匆忙忙的，只來得及沖一杯膠囊咖啡，還來不及細細品味便要出門，現在會因為沖到一杯好咖啡而感到高興，「這些生活儀式能累積幸福感，尤其是當年紀愈大，重心不再放在事業，愈要懂得珍惜生活中的小確幸。」

 

 

　　英國天氣不時濕冷陰沉，在家中待久了，很容易出現情緒問題，想找朋友外出散心，交通又不如香港方便，出個門已經要大半日，生活中的調劑確實很重要。很多朋友移民後都建立了新的興趣，有人開始鑽研廚藝，有人開始種花花草草、整理花園，甚至開始畫畫，學習一門新的手藝。

 

 

心靈足夠強大才能支撐生活

 

　　在經濟重整（global recession）的世代，無論是身在異地，還是生活在香港，都需要強大的心靈力量來支撐任何突如其來的變遷，你不會知道自己能否順利度過下一個裁員潮，或者需要不斷轉型才能得到工作機會，這條路從來不易，絕對不像上一代人所說的「一分耕耘，一分收獲」。生活在十分耕耘，都未必有一分耕耘的年代，除了把精力投放在事業、賺錢，身體亦需要一些快樂記憶，去幫助自己復原，不論是吃好食的，還是趁有陽光的時候外出散步，這些微不足道的小事情，都能讓你走更遠的路。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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