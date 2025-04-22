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22/04/2025

商業英語 │創業者必學的20個關鍵英文詞彙及專業表達投資提案應用範例

#學英文 #Pitching #職場英語 #創業 #商業英語 #英語教學 #投資提案 #英文詞彙 #技能增值 article tag：職場
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　為甚麼Pitching英文如此重要？各位有意創業的讀者，相信你們都明白，要在競爭激烈的市場中脫穎而出，單單靠idea是不夠的。當你需要向國際投資者推介項目時，流暢專業的商業英語表達能力往往就是成敗的關鍵。

 

　　想像一下：你精心準備的創業方案，卻因為幾個關鍵的vocabulary用得生硬，或是無法清晰傳達商業價值，而讓投資者失去興趣。這豈不是太可惜了？根據調查，超過70%的投資者表示，創始人的表達能力會直接影響他們的投資決策。

 

　　本周，筆者為大家整理了投資提案中最實用的英文詞彙，並提供實際應用例句，以助你展現專業度，又能讓你的提案更具說服力，let’s go！

 

Credit: https://www.istockphoto.com

 

1. Value Proposition（價值主張）
定義：你的產品或服務為客戶提供的核心價值
應用範例：
"Our value proposition lies in delivering enterprise-grade security at SME-friendly pricing."
（我們的價值主張是以中小企業負擔的價格提供企業級安全方案。）

2. Scalability（可擴展性）
   定義 ：商業模式應對市場增長的能力
   應用範例 ：
 "The cloud-based architecture ensures our solution's scalability across global markets."
（雲端架構確保我們的解決方案具備全球市場擴展能力。）

3. Revenue Model（盈利模式）
   定義 ：企業產生收入的具體方式
   應用範例 ：
 "We employ a freemium revenue model with premium features driving monetization."
（我們採用免費增值模式，透過高級功能實現盈利。）

4. Market Traction（市場進展）
   定義 ：產品在市場上獲得的實際成效
   應用範例 ：
 "Since launch, we've achieved significant market traction with 10,000+ active users."
（上市以來，我們已獲得超過1萬名活躍用戶的市場認可。）

5. Runway（資金週轉期）
   定義 ：現有資金可維持營運的時間
   應用範例 ：
 "With current funding, we have an 18-month runway to reach profitability."
（現有資金可支持18個月的營運，直至實現盈利。）

6. Competitive Edge（競爭優勢）
   定義 ：相較於競爭對手的獨特優勢
   應用範例 ：
 "Our patented AI algorithm gives us a strong competitive edge in this space."
（我們的專利AI算法讓我們在這個領域擁有強大競爭優勢。）

7. Proof of Concept（概念驗證）
   定義 ：證明商業模式可行的早期測試
   應用範例 ：
 "We've completed successful proof of concept trials with three Fortune 500 companies."
（我們已與三家財富500強企業完成成功的概念驗證測試。）

8. Burn Rate（資金消耗率）
   定義 ：公司每月消耗資金的速率
   應用範例 ：
 "Our current monthly burn rate is $150,000, primarily allocated to R&D."
（我們目前每月資金消耗為15萬美元，主要用於研發。）

9. Exit Strategy（退出機制）
   定義 ：投資者實現投資回報的途徑
   應用範例 ：
 "Our preferred exit strategy is an acquisition by a strategic buyer within 5 years."
（我們傾向的退出策略是在5年內被戰略買家收購。）

10. Key Metrics（關鍵指標）
   定義 ：衡量業務表現的核心數據
   應用範例 ：
 "Our key metrics include monthly recurring revenue and customer acquisition cost."
（我們的關鍵指標包括月度經常性收入和客戶獲取成本。）

11. Pain Point（痛點）
   定義 ：目標客戶面臨的關鍵問題
   應用範例 ：
 "We're addressing the critical pain point of inefficient inventory management."
（我們正在解決庫存管理效率低下的關鍵痛點。）

12. Go-to-Market Strategy（市場進入策略）
   定義 ：產品推向市場的具體計劃
   應用範例 ：
 "Our go-to-market strategy focuses on direct sales to mid-sized manufacturers."
（我們的市場進入策略專注於直接銷售給中型製造商。）

13. Unit Economics（單位經濟效益）
   定義 ：單個客戶或產品的盈利情況
   應用範例 ：
 "Our positive unit economics show a 30% profit margin per customer."
（我們的單位經濟效益顯示每位客戶有30%的利潤率。）

14. Angel Investor（天使投資人）
   定義 ：提供初期資金的個人投資者
   應用範例 ：
 "We've secured commitments from two prominent angel investors in the tech sector."
（我們已獲得科技領域兩位知名天使投資人的投資承諾。）

15. Term Sheet（投資條款清單）
   定義 ：概述投資條件的文件
   應用範例 ：
 "The term sheet outlines a $2 million investment at a $10 million valuation."
（投資條款清單概述了以1,000萬元估值投資200萬元的條件。）

16. Due Diligence（盡職調查）
   定義 ：投資前的全面審查
   應用範例 ：
 "We're fully prepared for the due diligence process with all financials organized."
（我們已準備好所有財務資料，完全準備好進行盡職調查。）

17. Pivot（戰略轉向）
   定義 ：商業模式的重大調整
   應用範例 ：
 "After initial testing, we decided to pivot from B2C to a B2B model."
（經過初步測試後，我們決定從B2C轉向B2B模式。）

18. Monetization（變現模式）
   定義 ：將產品轉化為收入的策略
   應用範例 ：
 "Our monetization strategy combines subscription fees and transaction commissions."
（我們的變現策略結合了訂閱費和交易佣金。）

19. Unicorn（獨角獸公司）
   定義 ：估值超過10億美元的初創企業
   應用範例 ：
 "With our current growth rate, we're on track to become a unicorn in 3 years."
（按照目前的增長速度，我們有望在3年內成為獨角獸公司。）

20. Elevator Pitch（電梯簡報）
   定義 ：簡短有力的商業概念介紹
   應用範例 ：
 "Our elevator pitch: We're the Uber for corporate training, matching trainers with companies in real-time."
（我們的電梯簡報：我們是企業培訓界的Uber，實時匹配培訓師和企業。）

 

　　掌握專業詞彙只是第一步，要真正提升提案效果，建議你可以：

 

1. 觀摩成功案例
   - 研究知名企業的pitch deck（如Airbnb、Uber的早期版本）
   - 觀看TED演講中優秀的商業提案

2. 模擬實戰練習
   - 錄製自己的提案演練，檢視表達流暢度
   - 參加創業社群的pitching活動獲取反饋

　　記住，投資者不僅評估你的商業模式，也在評估你作為創始人的溝通能力，所以，現在就開始練習吧！祝各位創業者融資順利！

 

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