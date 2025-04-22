警方今日起於港島4交通違例黑點「錄影執法」！打撃違泊、禁區上落客、黃格停留 記錄車牌號碼 即發告票

警方今日（4月22日）起在中環及灣仔共4個交通違例黑點，試行利用運輸署現行監察系統錄影執法，記錄違規車輛的車牌號碼及時間，向司機發出定額罰款通知書。

首階段4個交通違例黑點分別為皇后大道中與雪廠街交界、皇后大道中與畢打街交界、皇后大道中與文咸東街交界、及皇后大道東與黃泥涌道交界。警方指會試行錄影執法3個月，之後視乎成效，不排除日後擴展至其他地區。

警務處交通總部交通管理組警司聶凱鵾在電台節目表示，過去一直有派警員巡查相關的交通黑點，但當警員離開之後，很快會回復原狀，效果短暫。警方留意到運輸署閉路電視系統解像度已可以識別車牌號碼，錄影裝置一旦發現違例行為便可作跟進，主要針對造成嚴重擠塞的行為，包括在限制區停車、禁區上落客、在黃格停留等。

港島西立法會議員陳學峰於同一節目指出，試行計劃的4個黑點有不少違泊情況，今次要觀察一段時間才知道效果。如果司機涉及很多次違例而未即時收到告票，或會抱著僥倖心態，效果未必最好。