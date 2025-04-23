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23/04/2025

脫疣費用，不合理也不慣常？

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  • 唐德玲

    唐德玲

    古人話：「君子愛財，取之有道」；但作為一位從事理財策劃十多年的職業女性，我想補充一點：「女子愛財，投資有道」。女性對金錢的觀念和觸覺，肯定跟男性不同，這一點從我和我的客戶中便可見一斑。

    女子愛財

    隔周更新

　　姊妹們，上日提到，在眾多保險索償投訴個案中，住院保險（近年在門診進行的手術也可以索償住院保險）是投訴最多的一個險種，當中又以「合理及慣常收費」成為主要的爭拗點，而近年最常牽涉到「合理及慣常收費」的個案中，脫疣手術是其中最普遍的！

 

　　在2024年已審結的個案中，保險索償投訴局公布了其中一個個案，當中索償金額和最終得到賠償的金額相差十分大。換句話說，保險公司認為，醫生的收費超出「合理及慣常」很多呢！

 

　　投訴人因為臉部、頭部和身體前部和背部出現發癢的疣，而向醫生求診，並在診所進行切疣手術，期間共切除500粒大小介乎1至6毫米的疣，總費用6.4萬元，當中包括5.5萬元外科醫生費，以及9000元手術室費用。

 

　　投訴人提交索償申請後，保險公司審閱有關資料，對於醫生的收費認為不合理，參考了醫管局私家症的收費水平和一組專科醫生的收費標準後，將醫生的外科手術費用5.5萬元，調整至1.5萬元。

 

　　雖然投訴人提交了醫生的一個說明，指出手術持續了近4個小時，實際切除的疣數量高達800粒，但保險公司仍然維持原判。

 

近年脫疣手術最常牽涉到「合理及慣常收費」的爭拗 (Shutterstock)

 

　　於是，事主將這個個案向保險索償投訴局投訴。首先，投訴局認同住院保險的「合理及慣常收費」條款，以避免醫療費用被濫用的潛在風險，並控制成本和保障投保大眾的利益，而他們去做仲裁時，會參考多方面的資訊，包括醫療機構、私家醫院、外科醫生以及業界理賠的數據，以至保險公司的內部理賠經驗。

 

　　而在今次的個案中，投訴委員會注意到，根據醫管局的私家醫療服務收費表，皮膚疣的燒灼術被歸類為第一類的小型手術，收費介乎6070元至12750元，而此費用已包括外科醫生、麻醉師、手術室和相關藥物的費用。

 

　　而就著這次個案，手術過程中也沒有出現任何併發症，投訴委員會在評估病情的嚴重性、切除疣的數量和醫管局私家症的收費標準後，裁定保險公司作出15000元的外科醫生費用賠償是公平合理，且符合保單的「合理及慣常收費」條款。

 

　　姊妹們，聽完這個個案之後，妳們認為如何呢？據我所知，近年因為進行疣切除手術的索償個案大增之餘，醫生收費也愈來愈高。正如投訴委員會所指出，在早年的有賠償上限的醫療保險手術表中，這類脫疣手術確實屬於小型手術，一般只賠最高手術費的5%，即是手術費最高賠償是10萬元的話，這類手術的最高賠償就只有5000元。

 

　　但不知怎的，這類手術的收費近年變得參差，有些收費大約維持1萬元上下，視乎疣的數量的所作的手術方式，例如傳統的燒灼，而外科手術、二氧化碳激光，以及近年流行的冷凍等等，費用可以高達幾萬元。

 

　　更誇張的是，有個別醫療機構聲稱可以協助保險索償，甚至保證可以全部獲得保險賠償，以此作為招徠，吸引客戶脫疣。

 

　　據我所知，個別保險公司已經就著脫疣手術嚴格執行「合理及慣常」條款，以杜絕被濫用的情況。因此，大家要做這類手術前，最好向保險公司查詢一下，以及安排預先批核，否則，最終如果和預期有很大差距時，就會很失望了。

 

　　作者電郵：tong_lydia223@yahoo.com.au

 

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